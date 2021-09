Arche Noah im All: Was steckt hinter der Weltraumnation Asgardia?

Eine Gruppe um einen russischen Milliardär will eine Arche Noah für die Menschheit im All erschaffen. Was verrückt klingt, zieht allerdings handfeste Forschung nach sich: Ist es etwa möglich, ein Baby im All zu gebären? Im Interview mit Technology Review erklärt der beteiligte Raumforscher Floris Wuyts, wie das alles gehen soll.

Herr Wuyts, Sie publizieren in Science und Nature und sind ein international renommierter Weltraumforscher. Wie sind Sie Wissenschaftsminister der Weltraumnation Asgardia geworden?

Ich wurde vom Parlament von Asgardia zum Wissenschaftsminister gewählt.