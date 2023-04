Inhaltsverzeichnis Atomkraftexperte Mycle Schneider über die Kernenergie: Alle Zeichen auf Abgesang Russlands Rolle in der Atomkraft und die Lage in Nachbarländern Frankreichs Strompolitik Die Lage in Deutschland

Atomkraft erlebt ein gewisses Neuinteresse im Rahmen der Gaskrise. In Deutschland stellen manche sogar den beschlossenen AKW-Ausstieg infrage, dennoch ist die Lage klar: Die letzten AKW werden in Deutschland am 15. April vom Netz gehen.

Doch wie steht es eigentlich technisch um die Atomkraft – insbesondere über die Grenzen Deutschlands hinaus? Dazu sprachen wir mit dem international renommierten Atomkraftexperten Mycle Schneider.

Was ist der Stand der kommerziellen Kerntechnik?