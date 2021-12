Auf Nummer sicher: Sicheres Programmieren mit Rust

Betrachtet man die Geschichte der System-Programmierung über die letzten Jahrzehnte, mit dominierenden Programmiersprachen wie C oder C++, so fällt vor allem eines auf: Fehlerfreiheit oder Informationssicherheit werden oft erst im Nachgang zur Implementierung einer Anwendung oder als Prozess-Themen betrachtet.

Insbesondere für Anwendungen, die Standards für sicherheitskritische Systeme entsprechen müssen, wird eine hohe Testabdeckung sowie die Anwendung statischer Codeanalyse empfohlen oder vorgeschrieben. Das ist unter anderem in der Medizintechnik oder im Banken- und Finanzwesen der Fall.

Eine der Ursachen für solche Empfehlungen und Vorgaben ist in den verwendeten Programmiersprachen zu suchen. Sowohl C als auch das abwärtskompatible C++ erlauben es, ihre Konstrukte so einzusetzen, dass sie zu undefiniertem Verhalten eines Programms führen können (s. Listing 1).

int main() { unsigned long a[1]; a[3] = 0xaaaabbbbdeadbeefUL; return 0; }

Listing 1: Syntax-Highlighting in C

Sicheres Design gegen undefiniertes Verhalten

Dieses standardkonforme, jedoch offensichtlich fehlerhafte Beispiel lässt sich von jedem C/C++-Compiler in ein ausführbares Programm übersetzen und ausführen. Das Verhalten des Programms ist gemäß dem C/C++-Standard undefiniert:

"Undefined Behavior: Behavior, upon use of a nonportable or erroneous program construct or of erroneous data, for which this International Standard imposes no requirements." (Aus der Spezifikation: ISO/IEC 9899:2018, Kapitel 3.)

Implementierungen dieser Standards ist es freigestellt, wie sie mit undefiniertem Verhalten umgehen. Im besten Fall erkennt der Compiler die Gefahr und gibt eine Warnung oder gar einen Fehler aus, oder es passiert wie in den meisten Fällen einfach nichts. Das öffnet Tür und Tor für unbeabsichtigte Fehler und Sicherheitslücken, die in unserer stark vernetzten Welt umso stärker zum Tragen kommen, wie man beinahe täglich den (IT-)Nachrichten entnehmen kann.

Hier schlägt oft die Stunde von Werkzeugen zur statischen Codeanalyse, die in der Lage sind, solche Fehler zu erkennen. Jedoch sind diese Werkzeuge meist recht teuer in der Anschaffung und müssen erst aufwendig in den Entwicklungsprozess integriert werden. Prinzipbedingt erkennen sie bei Weitem nicht alle potenziellen Fehler.

Sinnvoller wäre es, eine System-Programmiersprache von vornherein so zu entwerfen, dass sie undefiniertes Verhalten weitestgehend unterbindet. Mit diesem Anspruch wird die Programmiersprache Rust seit 2010 von einer internationalen Open-Source-Community vorangetrieben. Zunächst als Projekt des Entwicklers Graydon Hoare bei der Mozilla Corporation gestartet und durch sie unterstützt, erfreut sich die Sprache mittlerweile wachsender Beliebtheit. Auch große Player wie beispielsweise Microsoft oder Amazon nutzen und unterstützen Rust.

Das Ziel der Entwicklung von Rust war von Beginn an, eine Programmiersprache zu entwickeln, die die Themen Sicherheit (Safety), Geschwindigkeit (Performance) und Nebenläufigkeit (Concurrency) unter einen Hut bringt und dabei so benutzerfreundlich wie möglich bleibt. Zur Umsetzung dieser Ziele implementiert Rust verschiedene Konzepte, die im Folgenden näher betrachtet werden sollen.