Auslegungssache 41: Robotik, Datenschutz und Ethik

Mit Iris Phan haben Joerg und Holger eine Expertin an der Schnittstelle zwischen Technik, Recht und Philosophie in den Podcast eingeladen. Phan arbeitet als Juristin der Stabsstelle IT-Recht der Leibniz Universität Hannover und promoviert parallel zum Thema: "Künstliche Intelligenz: Rechtliche und ethische Implikationen am Beispiel des Sexroboters".

Iris Phan: Aus dem Homeoffice in der Auslegungssache

In der Episode stellt sie zunächst dar, wie Roboter in der Medizin und Pflege, aber auch zur Erfüllung sexueller Bedürfnisse eingesetzt werden. Sowohl die Funktionen zum maschinellen Lernen und KI-Einsatz kommen zur Sprache, als auch die vielfältigen Sensoren, die in den Geräten verbaut sind und hoch sensible Daten erfassen.

In der Regulierung ist diese Problematik noch nicht recht angekommen, meint Phan. Zumindest äußern sich Aufsichtsbehörden dazu nicht. Tatsächlich aber potenzieren sich in den Robotern Szenarien, die jeweils für sich schon für Skandale gesorgt haben, etwa die Aufzeichnung von Stimmen zur maschinellen Spracherkennung, nun kombiniert mit der Erfassung von Kamerabildern oder Körperaktivität. Phan plädiert für eine Debatte, die datenschutzrechtliche und ethische Aspekte einschließt.

(hob)