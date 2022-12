Auslegungssache 75: Kreative KI generiert rechtliche Fragen

Langsam wird es unheimlich: Maschinen erlernen, Bilder zu malen, Stimmen zu imitieren oder Mimiken nachzubilden. Daraus ergeben sich für die Gesellschaft neue Fragen im Umgang mit sogenannter künstlicher Intelligenz (KI). Wie passt diese vorgeblich schöpferische Kraft nichtmenschlichen Schaffens in unser Werte- und Rechtssystem? Wie wollen wir damit urheberrechtlich umgehen? Welche datenschutzrechtlichen Probleme könnten bald auf uns zukommen?

Andrea Trinkwalder und Jo Bager beim Podcasten

Darüber diskutieren in der aktuellen Folge des c't-Datenschutz-Podcasts Heise-Justiziar Joerg Heidrich und c't-Redakteur Holger Bleich. Ihnen zur Seite stehen Andrea Trinkwalder und Jo Bager, die sich in der c't-Redaktion intensiv mit der Thematik beschäftigt haben. Die beiden führen zunächst ins Thema ein und erläutern, wie es zu dem Entwicklungssprung in der KI gekommen ist. Trinkwalder schildert leicht verständlich die Funktionsweise der gerade so populären KI-Bildgeneratoren.

Heidrich umreisst anschließend die juristisch tangierten Problemfelder und warnt vor Panikmache: Ja, Datenschutz spiele eine Rolle. Aber meist würden Daten - auch zu Trainingszwecken - verarbeitet, die ohnehin veröffentlicht seien. Bei der Nutzung dürfte in einer Abwägung das "berechtigte Interesse" überwiegen. Veraussetzung sei, dass die KI-Produkte eingespeiste Daten hinreichend verfremden. Kniffliger seien die urheberrechtlichen Aspekte. Hier läuft die Diskussion gerade auf Hochtouren, wie Heidrich, Trinkwalder und Bager an Beispielen zeigen.

Episode 75:

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Podcast (Podigee GmbH) geladen. Podcasts immer laden Podcast jetzt laden

Hier gehts zu allen bisherigen Folgen:

(hob)