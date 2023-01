Auslegungssache 77: Ein Datenschutz-Rück- und Vorausblick

2023 ging ja gut los: Kurz nach Jahreswechsel knallte es in der Datenschutzwelt. Die irische Datenschutzbehörde DPC hat dem Facebook-Konzern Meta Platforms eher widerwillig ein Bußgeld von 390 Millionen Euro aufgebrummt, weil dieser seit Jahren Informationen zur Verwendung von Kundendaten in den AGB versteckt und keine explizite Tracking-Einwilligung einholt. Gegen diesen direkten Angriff auf sein Geschäftsmodell wird Meta in Irland wohl gerichtlich vorgehen.

Dr. Thomas Schwenke im c't-Podcast Auslegungssache

Im c't-Datenschutz-Podcast Auslegungssache sprechen Redakteur Holger Bleich und Heise-Justiziar Joerg Heidrich im Rahmen der beliebten Rubrik "Bußgeld der Woche" ausführlich über Entstehung und eventuelle Folgen des Falls. Dies ist aber nur der Einstieg in einen launischen Rückblick ins Datenschutz-Jahr 2022, den die beiden fast schon traditionell mit Dr. Thomas Schwenke wagen. Schwenke berät als Rechtsanwalt zu den Themen Datenschutz, Social Media und Marketing, und produziert zusammen mit dem Radiojournalisten Marcus Richter den Podcast "Rechtsbelehrung".

Im Rückblick geht es um Themen wie die berüchtigte Google-Fonts-Abmahnwelle, Aufsehen erregende Bußgelder, Trippelschritte hin zu einem neuen EU-US-Datentransfer-Abkommen, zweifelhafte EU-Gesetzesintitiativen, Künstliche Intelligenz (KI), und natürlich um Cookies. Außerdem wagt die Dreierrunde einige Prognosen zu dem, was die Datenschutzwelt 2023 am meisten beschäftigen könnte.

Episode 77:

(hob)