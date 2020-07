Automatisch Abstand halten

Die soziale Distanzierung wird uns wohl noch eine ganze Weile begleiten. Doch wie schafft man es, dass sich Menschen auch tatsächlich daran halten? Schlichte Abstandsmarkierungen werden oft übersehen oder nicht verstanden – und was ist im Büro, in der Werkhalle oder an einem anderen Arbeitsplatz?

Der Safe Spacer, den alle Beteiligten wie eine Uhr am Handgelenk oder an einem Schlüsselband tragen müssen, soll Abhilfe schaffen. Das Gerät des Anbieters IK Multimedia nutzt die Funktechnik Ultrabreitband, die deutlich genauer ist als bisherige Standards wie etwa das weitverbreitete Bluetooth. Nachdem selektiert wurde, welche Abstände einzuhalten sind, wacht das System. Werden etwa die vielfach noch üblichen zwei Meter nicht eingehalten, gibt es gleich einen Alarm: per Lichtsignal, durch Vibration oder einen Warnton.

Der Safe Spacer ist wasserdicht und soll mit einer Akkuladung eine Woche lang durchhalten. Nur wenn man anderen Personen zu nahe kommt, sammelt das Gerät Daten, die im Falle einer Infektion zur Kontaktverfolgung dienen.

Produkt: Safe Spacer

Hersteller: IK Multimedia

Preis: 116 Euro

(bsc)