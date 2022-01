Autonome Autos und Fahrassistenz: Bosch kooperiert mit VW-Softwaretochter Cariad

In einer neuen Entwicklungskooperation wollen Bosch und Volkswagens Software-Firmar Cariad zielgerichtet und schneller automatisierte Fahrfunktionen entwickeln. Dazu wurde heute eine umfassende Partnerschaft vereinbart, wie Bosch und Cariad gemeinsam an ihren Firmensitzen Stuttgart und Wolfsburg mitteilten.

Laut Selbsteinschätzung verfügen beide Partner "über die erforderlichen Stärken, um das zunehmend automatisierte Fahren in der Breite auf die Straße zu bringen: jahrzehntelange Erfahrung in Serienfertigung, Skalierbarkeit und Zulassung von Fahrzeugsystemen sowie Know-how in Sachen Software, datengetriebener Entwicklung und künstlicher Intelligenz".

An Standorten beider Unternehmen, bevorzugt in Stuttgart und Ingolstadt, sollen gemeinsam teil- und hochautomatisierte Fahrfunktionen entwickelt werden. Geplant sind in voller Ausbaustufe "deutlich mehr als 1000 Fachleute aus beiden Häusern", von denen die ersten bereits angeworben werden.

Spätere Entwicklung autonomer Autos nicht ausgeschlossen

Zunächst steht die Entwicklung automatisierter Fahrfunktionen im Fokus. Sie können den Fahrer unterstützen, bieten aber noch kein vollautomatisches Fahren. Eine später mögliche gemeinsame Entwicklung vollautomatisierten Fahrens (SAE Level 4) wollen die Partner prüfen. Volkswagen-Chef Diess denkt das Thema sehr groß: "Mit der Cariad wollen wir bis 2030 die führende Software-Alternative zu Tesla und Google entwickeln." Er erwartet autonome Autos schon bald ("ab 2030") und fordert für seinen Konzern eine Führungsrolle bei ihrer Entwicklung.

