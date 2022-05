BYD, GWM, Xpeng und Co.: Diese Elektroautos aus China dürfen wir erwarten

Auch in China dominiert der Verbrennungsmotor bei den Neuzulassungen. Doch in den Entwicklungsabteilungen hat er, wie bei den europäischen Herstellern auch, keine Priorität mehr. Mit dem Wandel bei der Fahrenergie betreten gleichzeitig neue Mitstreiter aus China die Bühne, die auf dem europäischen Markt bislang bestenfalls eine Nebenrolle gespielt haben. Das dürfte sich gründlich ändern. Welche chinesischen Marken sollten wir uns merken und welche Elektroautos könnten zu uns kommen?

BYD - Build Your Dreams

Volkswagen hat den chinesischen Autohersteller BYD als einen der wichtigsten Wettbewerber identifiziert: BYD produziert Elektroautos und auch die Batteriezellen dafür. Der Mischkonzern steht repräsentativ für die Stoßrichtung der Autoindustrie aus China. Man konzentriert sich zunehmend auf Elektroautos. In den Traktionsbatterien kommt die robuste und kostengünstige LFP-Zellchemie zum Einsatz. Mit Norwegen, das die E-Mobilität massiv fördert, als Versuchslabor beginnt der Verkauf in Europa.

Die interessanteste Neuheit von BYD ist der Seal. Eine sportliche Limousine, die direkt mit dem Tesla Model 3 (Test) konkurriert. Allerdings ist der BYD rund zehn Zentimeter länger und umgerechnet liegt der Basispreis bei gut 31.000 Euro. Ob und wann der Seal nach Europa kommt, ist unklar. Die Elektroautos von BYD teilen sich die Plattform 3.0. Deren Besonderheit ist die Kombination aus LFP-Zellen und 800 Volt Systemspannung. Die einzelnen Zellen sind lang und flach wie eine Klinge. BYD spricht darum von Blade-Zellen.

LFP-Zellen dominieren

Die niedrige Energiedichte der LFP-Zellen wird durch ein immer engeres Packaging teilweise ausgeglichen. In spätestens zwei Jahren, so rechnet es das Analyseunternehmen Trendforce vor, werden weltweit mehr LFP- als NMC-Zellen gebaut werden. Gerüchte sagen, dass Tesla Interesse an der Blade-Batterie hat. Kein Gerücht dagegen ist, dass Toyota ein Joint-Venture mit BYD hat und dass die von Akio Toyota angekündigte Limousine bZ Sedan auf der Plattform des BYD Seal basieren könnte.

Die chinesische Autoindustrie bedient zuerst den einheimischen Markt. Der war mit über 26 Millionen verkauften 2021 der mit Abstand größte der Welt. Entsprechend orientiert sich die Angebotspalette an den von den chinesischen Kunden bevorzugten Karosserieformen: Limousinen, SUVs und auch Vans aller Art.

Bild 1 von 5 Chinesische Marken Teil 1 (5 Bilder) Der BYD Han ist das Spitzenmodell des chinesischen Herstellers, dessen Kürzel für Build Your Dreams steht. Volkswagen hat BYD als einen der härtesten Wettbewerber identifiziert – weil BYD nicht nur Elektroautos, sondern auch die Batterien dafür produziert.



Luxusvan von Voyah

So hat Voyah den Van Dreamer angekündigt, einen üppigen Luxuscruiser mit riesigem Kühlergrill. Das SUV Voyah Free wirkt gefälliger und ist ab Mitte 2022 in Norwegen erhältlich. Der Markenname Voyah ist noch weitgehend unbekannt, die Autofirma dahinter nicht: Die Dongfeng Motor Corporation hat sich ursprünglich auf den Bau von Nutzfahrzeugen spezialisiert. Diverse Joint-Ventures mit Nissan, der ehemaligen PSA-Gruppe sowie Kia haben aber offenbar den Gedanken reifen lassen, es jetzt auch mit Pkws zu versuchen.