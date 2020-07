Inhaltsverzeichnis Backups: So klappt's auch in komplexen IT-Umgebungen Den Bedarf erheben Vorsicht bei Datenbanken Dezentralisierte, verschlüsselte Backups Das Überding: Backups für Cloud-Plattformen Fazit Artikel in iX 8/2020 lesen

Backups gehören zu den klassischen Brot- und Butterthemen von Administratoren, lösen dort aber selten Euphorie aus. Viel mehr empfinden viele Admins es als lästige Pflicht, sich um Backups zu kümmern: Die vermeintlich langweilige Aufgabe verhagelt nicht selten die Freude darüber, eine technisch hochkomplexe Herausforderung clever gelöst zu haben.

Doch alles Jammern hilft nicht: Backups sind eine schiere Notwendigkeit, und Helferlein, die dem Admin unter die Arme greifen wollen, gibt es in rauen Mengen. Das geht bei einzelnen, kleinen Skripten los, zieht sich über potente Backup-Anwendungen für Windows, Linux & Co. und reicht bis zu kompletten Umgebungen, die nahezu jeden Typ anfallender Daten sichern können.

Die eierlegende Wollmilchsau in Sachen Backup gibt es leider nicht, zumindest wird der Administrator in aller Regel mit mehreren Systemen parallel hantieren. Da stellt sich die Frage: Welche Ansätze sind sinnvoll? Wie kommt der Administrator zu einer Backup-Strategie, die am Ende alle wichtigen Faktoren einschließt und alle wichtigen Daten enthält? Welche Fragen sind relevant, was muss er bei der Auswahl einer Backup-Anwendung beachten?