Inhaltsverzeichnis Badezimmerlicht mit Node-Red automatisieren Badausstattung Befehlshierarchie Flow-Variablen Anwesenheitserkennung Artikel in c't 3/2023 lesen

Wach! Ach! Schnell ins Bad tippeln, um möglichst schnell weiterzuträumen. Aber dann das böse Erwachen! Flutlicht vertreibt die süßen Träume. Die helle Deckenlampe verhindert zwar, dass der Zeh im Dunkeln wieder mit der Kante der Badewanne kollidiert. Aber der Traum ist verflogen und das Einschlafen wird lange dauern.

Wer solche Szenen nicht erleben will, braucht eine dezentere Beleuchtung im Badezimmer. Die soll nachts bitte nur gerade so hell sein, dass man den Zeh zielgenau an der Badewanne vorbei navigiert, aber keinen Deut heller. Beim Zähneputzen am Morgen soll sie aber bitte nicht nur in Teelicht-Stärke funzeln.

Eine Smart-Home-Steuerung des Badezimmers, die diese Anforderungen erfüllt, ist alles andere als trivial. Sie muss abhängig von den Signalen von Bewegungsmelder, Türsensor und Lichtschalter unterschiedliche Lichtmodi aktivieren. Dabei ist sogar die Reihenfolge der Signale wichtig. Die üblichen Apps der Gerätehersteller sehen eine so komplexe Steuerung gar nicht vor. Mit der quelloffenen Automatisierungssoftware Node-Red gelingen Heimautomatisierern aber fast beliebige Steuerlogiken.