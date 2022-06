Bahnbonus-Programm: Umstellung kommt mit zahlreichen Fehlern daher

Seit dem 13. Juni 2022 hat die Deutsche Bahn ein neues Bahnbonus-Statusprogramm für vielfahrende Fahrgäste im Einsatz, dass mit Vielflieger-Programmen im Luftverkehr vergleichbar ist. Statt einem einzelnen Bahn-Comfort-Status gibt es nun drei Level: Silber, Gold und Platin.

Silber ist der niedrigste Status, Platin der höchste. Wie bei nahezu allen Statusprogrammen wird zwischen Status- und Prämienpunkten unterschieden. Grob gilt: Wer mehr Umsatz generiert, bekommt auch mehr Punkte.

Das klingt zunächst attraktiv, allerdings müssen Kundinnen und Kunden momentan noch sehr geduldig sein, was das Sammeln und Einlösen ihrer Punkte angeht. Mit dem Rollout des neuen Status-Programms gehen nämlich zahlreiche technische Probleme einher.

Veränderter Status, andere Punktschwellen

Bei den Prämienpunkten, die die Deutsche Bahn nennt, hat sich zum 13. Juni nichts geändert. Es gibt Prämienpunkte für die meisten Fahrkarten. Dazu kommen weitere Sammelmöglichkeiten über Partner, etwa für Hotelübernachtungen und Kreditkartenumsätze. Diese Punkte können dann in Prämien eingelöst werden: Häufig lohnen sich Upgrades in die 1. Klasse oder kurzfristige Bahnreisen, wenn die Preise hoch sind, da sich die Preise in Punkten nicht verändern.

Daneben sind unter anderem auch Sachprämien, Spenden oder Verzehrgutscheine möglich. Es ist also eine Art Cashback, der sich je nach Einsatz mal mehr und mal weniger lohnt. Verändert wurde hingegen das Thema Status. Für jeden Euro Umsatz (für Bahntickets der Bahn und weitere seltene Ausnahmen) gibt es wie bisher einen Statuspunkt. Dazu kommen mitunter Kulanzmaßnahmen etwa während der ersten beiden Jahre der Corona-Pandemie.

Geändert wurden hingegen die Punkteschwellen und in Teilen auch die Privilegien. Erreicht man innerhalb eines Jahres 1.500 Punkte gibt es den Silber-Status. Früher gab es einzig den Bahn-Comfort-Status, der 2.000 Punkte brauchte. Die weiteren Ebenen Gold und Platin brauchen 2.500 und 6.000 Punkte. Doch mit genau diesem Umbau hat die Deutsche Bahn aktuell viele technische Probleme, die mitunter auf mangelnde Tests schließen lassen. Mit der technischen Basis hapert es derzeit. Das darf es allerdings nicht: Fällt diese Basis aus, dann kann die Stammkundschaft weder ihren Status belegen noch neue oder alte Vorteile nutzen. Eine Rückfallebene wie früher gibt es nicht mehr.

Status wird nicht in Fahrkarten festgehalten

Dazu muss man wissen, dass das Statusprogramm der Deutschen Bahn seit jeher unabhängig von den Fahrkarten ist. Während der Fluggast seine individuelle Vielflieger-Nummer mit dem Flugschein verknüpft, der dann Statusnachweis ist, braucht es bei der Deutschen Bahn früher wie heute nur den Status – auch ohne Fahrkarte. Es gibt aber Ausnahmen, Lounges im Ausland innerhalb der Railteam-Allianz brauchen ein grenzüberschreitendes Ticket zusätzlich zum Status. Die Railteam-Allianz kennt auf der Webseite allerdings noch nicht die neuen Status-Level. Laut Deutsche Bahn lassen sich die Lounges mit jedem Status verwenden. Allzu sicher sollte man sich jedoch nicht sein.

In Deutschland ist das anders. Wer den Silber-Status hat, der kann innerhalb eines Jahres acht Tagespässe für den Zugang zur Standardlounge verwenden und eine Begleitung mitnehmen. In den Standard-Lounges gibt es neben Arbeits- und Sitzmöglichkeiten üblicherweise auch Getränke. Der Gold-Status hat keine Limitierung. Der höchste Status (Platin) bringt einen in die DB Premium Lounge, ebenfalls mit Begleitung und ohne Fahrschein. Dort gibt es noch Snacks, Kuchen, Frühstück und Sandwiches, vergleichbar mit einer Business-Class-Lounge am Flughafen. Ohne Status kommt man nur mit einem sehr teuren Flexpreis-1.Klasse-Ticket in diese Premium Lounges sowie alle anderen Lounges. Die Bahncard 100 ist zudem so teuer, dass sie einen Gold- oder Platin-Status impliziert.

Die Sache mit den Zugängen ist also durchaus komplex. Zumal die Deutsche Bahn es bisher versäumt hat, die Zugangsrichtlinien auf der Lounge-Webseite zu aktualisieren. Dort fehlt der Hinweis, dass der Platin-Status zu den Berechtigungen gehört. Das ist aber noch ein geringfügiges Problem bei der Qualitätskontrolle des Unternehmens. Schwerwiegender ist, dass die Deutsche Bahn ohne Absicherungen den Status in die digitale Zugangsberechtigung kodiert, der in Form eines Aztec-Codes dargestellt wird.

Man tausche ein S gegen ein P

Wie der IT Security Analyst und Twitter-Nutzer @fluepke herausfand, lässt sich der Aztec-Code besonders einfach überlisten. Als "Holzklasse"-Nutzer hat er zunächst ein Upgrade auf die 1. Klasse gemacht, um für seine Experimente auf der sicheren Seite zu sein. Das Upgrade erlaubt nämlich den Zugang in alle DB Lounges. Anschließend gelang es ihm durch einen simplen Vergleich von Codes herauszufinden, was eine Zugangsberechtigung ausmacht.

Laut Fluepcke enthält "der Code [...] keine besonderen Merkmale, eine Gültigkeitsdauer und keine Signatur". Das machte es für ihn einfach, diesen zu manipulieren. Wer technisch versiert ist, schafft das seiner Darstellung nach binnen 30 Sekunden, indem die Aztec-Codes ausgelesen und etwa zwischen Gold- und Platin-Status einfach verglichen werden. Nach Angaben von @fluepcke reicht es aus, anschließend überall das S gegen ein P zu tauschen.

Der daraufhin neu generierte Aztec-Code ist dann gültig und verschafft einem Zugang zur Premium Lounge. Interessant ist die Reaktion des Twitter-Supports. Der Support bat den Entdecker, den Tweet per E-Mail an das Social-Media-Team zu schicken.

Auch nach einer weiteren Erklärung im Thread bestand der Twitter-Support der Bahn auf eine Einsendung per E-Mail. Das deutet auf ein Fehlen entsprechender Prozesse für das Weiterreichen von Problemen hin.

Smartphone-Zwang für Bonuspunkte

Die Probleme mit den Codes sind insofern interessant, weil die Deutsche Bahn im Vorfeld des neuen Programms von neuen Sicherheitsfunktionen sprach. Die Bahnbonus-App wurde zum Zwang und der einzigen Möglichkeit zum Nachweis seines Status. Die alten Plastik-Statuskarten gibt es nicht mehr und verloren mit dem 13. Juni ihre Gültigkeit. Eine Übergangszeit gab es nicht. Das ist problematisch, denn es gibt Softwarevoraussetzungen. Fahrgäste brauchen ein Smartphone mit Googles Play Store (ab Android 9.0) oder Apples App Store (ab iOS 14). Alle anderen sind von Vorteilen wie dem Lounge-Zugang ausgeschlossen.

So ist die Bahnbonus-App beispielsweise nicht in Huaweis Appgallery zu finden. Der DB Navigator, mit dem früher der Status digital nachgewiesen wurde, findet sich dort hingegen noch. Die Deutsche Bahn sagt zur fehlenden Integration in den Navigator in der eigenen FAQ: "BahnBonus hätte dort einen zu geringen Stellenwert und wäre wenig nutzerfreundlich, nur über sehr viele Klicks im Untermenü auffindbar". Interessanterweise ist die alte Nachweisfunktion allerdings weiterhin Teil des DB Navigators. Dazu kommt, dass ältere Smartphones nicht funktionieren und beispielsweise ältere Personen dadurch tendenziell benachteiligt werden.

Auch andere Privilegien haben Probleme

Doch das Status-Problem ist nicht das einzige, welches mit dem Rollout verbunden ist. Der Autor dieser Zeilen hatte etwa am Freitag, 17. Juni, Probleme mit dem Bordrestaurant. Mit dem Status gibt es neu im Programm nämlich Getränkegutscheine für alle drei Statusebenen. Sie unterscheiden sich nur in der Menge. Da das Kartenzahlungssystem ausfiel, sollte der Gutschein eingesetzt werden. Doch als Backup eigneten sich die Gutscheine ebenfalls nicht.

Wie das Personal des Restaurants angab, werden die Gutscheine bundesweit nicht mehr angenommen. Das Risiko sei zu hoch gewesen, dass diese nicht korrekt abgerechnet werden, weil das Scannen der Codes mitunter fehlschlug. Das Personal verwies darauf, dass die Gutscheine ja noch ein Jahr benutzbar sind. Doch der Status des Autors wird am 15. Juli für ein weiteres Gold-Jahr erneuert. Die anteilig gewährten drei Gutscheine verfallen dann, bevor es dann zwölf neue Gutscheine gibt. Solche Feinheiten wusste das Restaurant-Personal nicht und auch der Twitter-Support kennt derartige Details zum neuen Programm bisweilen nicht.

Der Bahn-Twitter-Support reagierte zwar recht schnell auf die Restaurant-Problematik des Autors, allerdings nur mit dem Hinweis, dass man auf den Aztec-Code tippen soll. Das erhöht die Helligkeit des Gutscheins, hilft aber nicht, wenn das Restaurant den Gutschein gar nicht annehmen will.

Twitter-Nutzer Tim Feldmeyer alias @timatixeu fand daraufhin bei eigenen Tests heraus, dass die Richtung des Scanvorgangs wichtig ist. Nach einigen weiteren Tests konnte Feldmeyer im weiteren Gespräch mit heise online bestätigen, dass das korrekte Hinhalten des Gutscheincodes bei einem weiteren Versuch zum Erfolg führte, während der Code "falschherum" nicht korrekt erkannt wird. Das Kassensystem kann Getränkecodes nur in einer Position scannen. Er wunderte sich, dass so etwas überhaupt passieren konnte.

Akku und Netzwerk: Wenn die App ausfällt

Ein weiteres Problem, das gegebenenfalls auftreten kann, ist mit der App an sich verbunden. Eigentlich verspricht die Deutsche Bahn: "Sofern Sie Ihre digitale BahnBonus Karte sowie Ihre Statusvorteile im Vorfeld schon einmal aufgerufen haben, können Sie auch bei kurzzeitigen Verbindungsproblemen Ihre Statusvorteile problemlos einlösen." Doch so weit kommt @timatixeu derzeit gar nicht. Bei ihm gibt es seit Tagen ein technisches Problem mit der App, obwohl er zuvor mit dem Internet verbunden war. Auch eine Neuinstallation half bisher nicht.

Das Problem ist vermutlich nicht besonders verbreitet, da heise online keine weiteren Vorfälle dieser Art bekannt sind. Auf der anderen Seite beschweren sich auch nur wenige öffentlich über die Getränkegutscheinsituation. Es zeigt sich in jedem Fall, dass die Kundschaft im Zweifel keine Redundanzebene mehr hat, diese aber eigentlich bräuchte.

Vor Lounges zeigt sich öfter die Situation, dass die Kundschaft Schwierigkeiten mit den neuen Regeln hat, die unter anderem eigentlich noch gültige Bahn-Comfort-Karten ungültig machen. Das gilt übrigens auch für die Bahn-Kreditkarten, die von der Commerzbank ausgegeben werden. Diese werden ohnehin personalisiert produziert, jetzt aber ohne Status-Aufdruck. Sie war zuvor als Nachweis parallel zur digitalen Variante nutzbar. Noch gültige Kreditkarten können aber nicht mehr für Privilegien genutzt werden.

Dort laden, wo man nicht reinkommt

Für den Fall eines leeren Akkus gibt die Deutsche Bahn den folgenden Tipp in den FAQ: "Sowohl im Zug als auch in den DB Lounges an Bahnhöfen stehen Ihnen ausreichend Lademöglichkeiten für Ihr Smartphone zur Verfügung." Allerdings kommt man an die Lademöglichkeiten der Lounges nicht, ohne zuvor seinen Status zu zeigen. Übrigens gibt es durchaus Kundinnen und Kunden, die mit einem Ausdruck in die Lounges kommen: Wer eine Flex-Fahrkarte der 1. Klasse hat, der muss diese nicht digital vorzeigen. Die Probleme mit der App-Infrastruktur können also auf verschiedenen Teilen der Reise zu Problemen führen. Vor der Reise etwa beim Lounge-Zugang oder im Reisezentrum, wo Statuskundschaft bevorzugt behandelt wird. Während der Reise kann die Nutzung von Getränkegutscheinen, dem 30-Prozent-Restaurant-Rabatt (nur Platin) oder auch bei der Nutzung der für Gold- und Platin-Gäste reservierten Platzbereiche ausfallen.

Leider zeigten sich in der Anfangsphase bereits einige Probleme. Seien es Ausfälle, schlecht trainiertes Personal oder auch fehlende Dokumentation, die für Verwirrung sorgt. Auf einige Probleme, wie die Lounge-Problematik samt Twitter-Reaktion durch das Social Media-Team bei @fluepcke, mangelnde Qualitätskontrolle und die Getränkegutscheinsituation, hat heise online die Deutsche Bahn angeschrieben. Das Unternehmen konnte sich jedoch offensichtlich noch nicht im Detail äußern: "Es handelt sich um ein vorübergehendes technisches Problem. Wir arbeiten bereits mit Hochdruck an der Behebung. Es sind keine Kundendaten betroffen und unseren Kund:innen entsteht auch keinerlei Schaden", heißt es von einer Konzernsprecherin.

(kbe)