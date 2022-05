Bastelprojekte für junge und ältere Raspis

Raspion – Datenpetzen finden, c’t 1/2020, S. 16 – das Projekt spannt ein WLAN oder Kabelnetz auf, in dem Sie den Geräten mit diversen Werkzeugen auf die Pakete schauen können. Wireshark (per Browser bedienbar), Ntopng und Man-in-the-Middle-Proxy sind an Bord.

USB-Drucker und -Scanner ins Netz bringen, c’t 17/2021, S. 18 – dekliniert die nötigen Schritte durch, um einen in die Jahre gekommenen USB-Drucker oder -Scanner ohne Netzwerkanschluss übers Netzwerk zugänglich zu machen.

Pi-Hole, c’t 11/2018, S. 144 – die Software filtert DNS-Anfragen und sorgt dafür, dass Browser viel weniger Werbung zeigen. Das Projekt hat sich seit 2018 weiterentwickelt. Die Tipps aus unserer Anleitung helfen noch heute über die Hürden der Installation, besonders im Zusammenspiel mit IPv6.

Bitcoin-Multisig-Hardware-Wallet, c’t 4/2020, S. 110 – zeigt, wie Sie aus einem alten Raspberry Pi eine Offline-Hardware-Wallet machen, an der sich Diebe die Zähne ausbeißen.

Unsichere SMB-Server weiter betreiben, c’t 17/2021, S. 24 – erklärt, wie ein aufeinander abgestimmter SMB-Client und -Server den Raspi eine Brücke zu Geräten bilden lassen, die nur das unsichere SMBv1-Protkoll sprechen.

Eigenes WLAN auf verdächtige Aktivität überwachen, c’t 19/2021, S. 150 – baut einen Raspberry zum Wireless Intrusion Detection System (WIDS) um. Dazu braucht es die Software Nzyme und spezielle WLAN-Module, die den Monitor Mode beherrschen.