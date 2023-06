Inhaltsverzeichnis Beauty-Filter fürs Smartphone: Wie KI das Selfie in Echtzeit verschönert Filterindustrie Glitches und ausgefeilte Technologie Vektoren im Latent Space und Seiteneffekte Business first Artikel in c't 16/2023 lesen

Eine eigentümliche Mischung aus Faszination, Staunen und Entsetzen bestimmte 2023 die Berichterstattung in den Publikumsmedien, nachdem ByteDance einige neue Add-ons für seine Kurzvideoplattform TikTok veröffentlicht hatte. Mit im Paket: ein neuer Beauty-Filter namens Bold Glamour sowie eine Art digitaler Jungbrunnen (Teenager-Filter). Vor allem Menschen, die sich bislang wenig mit den Möglichkeiten visueller Realitätserweiterung (Augmented Reality, AR) in sozialen Netzwerken beschäftigt hatten, fröstelte es angesichts der Perfektion, mit der Bold Glamour das eigene Konterfei im angesagten Influencer-Look präsentiert: ohne Verzögerung, ohne auffällige Artefakte.

Sie können diesen Effekt selbst ausprobieren: Aktivieren Sie den Bold-Glamour-Filter in TikTok, dann halten Sie jemandem diesbezüglich Unbedarften, vielleicht der Großmutter, das Smartphone vors Gesicht. Oder wählen Sie den Teenager-Filter, der im Splitscreen auf magische Weise Gesichter um Jahre verjüngt. Sie dürften "Oohs" und "Aahs" ernten, vielleicht geschmeichelte, sicherlich aber sehr skeptische Blicke. Bold Glamour ist aber nur die technologische Speerspitze einer Entwicklung, die mehr als zehn Jahre zurückreicht.

Die Geschichte der Beauty-Filter, wie die auf Gesichtsmanipulation spezialisierten AR-Anwendungen meist genannt werden, ist fast so alt wie die der sozialen Medien selbst. Während Hardwarehersteller wie Microsoft, Google und Apple noch immer nach der Killerapplikation für ihre Augmented-Reality-Headsets suchen, hat AR in den sozialen Medien längst den Siegeszug angetreten. Denn dort kommt es darauf an, sich öffentlich in bestem Licht zu präsentieren – da nimmt die breite Masse augenscheinlich jede technische Hilfe gerne an.