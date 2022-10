Inhaltsverzeichnis Big Data: Predictive-Analytics-Tools im Überblick Big-Data-Boom weckt Interesse Riesige Datenmengen als Voraussetzung Zugang für alle: Demokratisierung der Datenanalysen Wesentliche Bausteine: Ohne API geht nichts Predictive Analytics optimiert die Prozesse Marktübersicht Predictive-Analytics-Tools Artikel in iX 10/2022 lesen

Big Data, Analytics, Machine Learning und neuronale Netzwerke: Die Bandbreite, in der Daten Verwendung finden, wächst von Jahr zu Jahr – genauso wie die Datenmenge in den Unternehmen. Dabei sitzen viele Unternehmen auf einer erheblichen Umsatzquelle, ohne es zu wissen. Ihnen fehlt es an Durchblick und Möglichkeiten, Datenanalysen in Angriff zu nehmen. Infolgedessen bleiben wertvolle historische Daten und mögliche Prognosen in den Datenzentren dieser Welt ungenutzt.

Eine aktuelle Studie der techconsult GmbH in Zusammenarbeit mit der IONOS SE konstatiert, dass lediglich 17 Prozent der befragten Unternehmen ihr Datenpotenzial voll ausschöpfen, darunter vor allem die Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten. Fast jedes zweite Unternehmen (48 Prozent) gibt noch "eher ja" an, doch mehr als jedes dritte Unternehmen (35 Prozent) hat noch Anlaufschwierigkeiten.

Hierbei sind die Herausforderungen, denen sich die Unternehmen stellen müssen, vielseitig. Einerseits stehen sie vor einem maroden Datenmanagement, das sich in schlechter Datenqualität widerspiegelt, andererseits fehlt es an qualifiziertem Personal. Andere Unternehmen haben Compliancebedenken: Sie befürchten, die Vorschriften im Bereich des Datenschutzes nicht einhalten zu können, wenn sie mit den Daten arbeiten.