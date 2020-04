Biotech: Das Kind, das seine eigene Arznei bekam

Wenn Sie Ipek Kuzu das erste Mal begegnen, merken Sie nicht, dass sie an einer seltenen genetischen Krankheit leidet. Die Dreijährige spielt fröhlich, fährt ihre Spielzeugautos herum und kocht in ihrer Spielküche. Erst auf den zweiten Blick wirkt sie etwas wackelig auf den Beinen. Ipek leidet an Ataxia teleangiectatica, einem Gendefekt. Ihre Hirnzellen bauen sich ab, und sie hat ein besonders hohes Infektions- und Krebsrisiko. Sie wird vermutlich keine 20 Jahre alt.

Ataxia teleangiectatica (AT) ist die Art von Krankheit, bei der Ärzte normalerweise nur hilflos mit den Schultern zucken können. Aber dank der Hartnäckigkeit von Ipeks Vater Mehmet, einem Google-Programmierer, erhielt das Mädchen im Januar eines der weltweit ersten hyperpersonalisierten Genpräparate. Es ist auf ihre einzigartige Mutation zugeschnitten.

Das Medikament ist ein sogenanntes Antisense-Medikament. Das Prinzip dahinter ist eigentlich einfach: Im Inneren einer Zelle liegt der Code für die Herstellung von Proteinen – die DNA. Boten-RNA transportiert die Geninformation aus dem Zellkern heraus und ist das Muster, das dann in der Zelle abgelesen und in ein Eiweiß übersetzt wird. Ist das Gen jedoch defekt, will man diesen Schritt verhindern. Genau das sollen die Antisense-Medikamente leisten. Sie sind spiegelbildliche Moleküle dieser Boten-RNA, heften sich an den Boten und verhindern, dass seine Botschaft abgelesen werden kann. Ein defektes Gen lässt sich so lahmlegen, ohne den Erbgut-Abschnitt selbst ausschneiden zu müssen. Manchmal ist auch nicht das Gen selbst defekt, sondern nur der Prozess gestört, der das Protein in seine funktionierende, dreidimensionale Form bringt. Dann sorgen Antisense-Moleküle dafür, dass der Störfaktor abgefangen wird.

Die Idee wurde bereits vor 20 Jahren entwickelt, aber erst 2016 machte der Hersteller Ionis mit der Zulassung des ersten Antisense-Medikaments Nusinersen Furore. Nusinersen hilft Kindern mit spinaler Muskelatrophie, einer genetischen Krankheit, mit der die Kinder höchstens zwei Jahre alt werden. Sie tritt bei einem von 6.000 bis 10.000 Neugeborenen auf – relativ oft, gemessen an der Häufigkeit anderer seltener Erkrankungen. Ipeks Leiden hingegen ist so selten, dass kein Pharmaunternehmen eine Therapie dafür entwickeln würde. Ihr Vater wollte das nicht hinnehmen. Also nahm er Kontakt mit Timothy Yu auf.

Der Arzt Timothy Yu entwickelt maßgeschneiderte Medikamente. (Bild: Boston Children‘s Hospital/ Yu Lab)

Spezialisiert auf Genmutationen

Der Arzt aus Boston und Spezialist für Gensequenzierung hat schon einmal gezeigt, dass er ein Gen-Medikament für einen einzigen Patienten entwickeln kann. Bei der kleinen Mila Makovec hatte Yu die Batten-Krankheit diagnostiziert, die ebenfalls eine Genmutation als Ursache hat. Wenn er den Genfehler kannte, warum nicht auch ein Antisense-Medikament für sie herstellen?

Also schlug er Milas Mutter, Julia Vitarello, vor, ein Medikament für Mila zu entwickeln – auf der Basis von Nusinersen. Er baute das neue Medikament modular auf und produzierte „Milasen“ auf dem chemischen Rückgrat von Nusinersen. Nur dass er Milas besondere Mutation zum genetischen Ziel machte und nicht die Mutation, die spinale Muskelatrophie auslöst. Während Ionis noch Jahrzehnte gebraucht hatte, um sein Medikament zu perfektionieren, benötigte Yu dank der Vorarbeiten des Unternehmens nur acht Monate, um Milasen herzustellen, es an Tieren zu testen und die US-Arzneimittelbehörde davon zu überzeugen, dass er es Mila in die Wirbelsäule injizieren durfte.

Yu geht mit Antisense-Medikamenten um wie mit digitalen Daten. Das Grundprogramm lässt er unverändert und programmiert nur die Teile um, die den Code für den individuellen Gendefekt enthalten. Mit diesem System lassen sich theoretisch viele unterschiedliche genetische Krankheiten behandeln. „Der Unterschied zwischen dieser Art der Medikamentenentwicklung und der traditionellen besteht darin, dass jemand jetzt ein Medikament entwickeln kann, ohne dass er vorher mit dieser Technologie vertraut war“, sagt Art Krieg, wissenschaftlicher Leiter bei Checkmate Pharmaceuticals in Cambridge, Massachusetts.

"Ein komplett neuer Werkzeugkasten"

Jürgen Schäfer, Leiter des Zentrums für unerkannte und seltene Erkrankungen am Uniklinikum Marburg, sieht großes Potenzial in dieser Art, Medikamente herzustellen: „Da entwickelt sich ein komplett neuer Werkzeugkasten, der für ganz unterschiedliche Leiden zur Verfügung steht, ohne jedes Mal neu anfangen zu müssen. Das denkbare Potenzial dieser Therapie-Technologie ist enorm und reicht von den erwähnten ‚ultraseltenen‘ Erkrankungen bis hin zu derzeit noch schlecht behandelbaren häufigen Erkrankungen.“ Allerdings sei Vorsicht angesagt, mahnt Schäfer. „Im Moment ist der Ansatz noch relativ grob, als würden wir mit Handschuhen Klavier spielen. Man sollte die Anwendung daher erst einmal auf schwerwiegende Krankheiten beschränken, bei denen wir keinen fein justierten Effekt erzielen müssen.“ Geeignet wären in seinen Augen beispielsweise Stoffwechselprozesse, bei denen es einen gewissen Spielraum für die Therapie gibt. „Natürlich müssen wir bei solch revolutionären Technologien darauf achten, dass wir keine „Büchse der Pandora“ öffnen, und es bedarf einer engen wissenschaftlichen Begleitung und weiterer Forschung von Nutzen und Risiken “, sagt Schäfer. „Für Menschen, die an einer tödlichen Erkrankung leiden und mit dem Rücken zur Wand stehen, sind solche Entwicklungen jedoch mehr als nur ein Hoffnungsschimmer.“