Inhaltsverzeichnis Biotech: Wie Tabak künftig Medikamente herstellen könnte Schnellere Produktion von Antikörpern in Pflanzen

Pflanzen haben ihr eigenes System An den Menschen angepasst Von Karotten- in die Tabakzellen Artikel in Technology Review 3/2020 lesen

Wenn es nach Julia Jansing geht, stammen Medikamente bald aus dem Gewächshaus. Es braucht keine empfindlichen Zelllinien oder Fermenter voller Bakterien – sondern Pflanzen wie Tabak. In ihnen sieht Jansing, die am Aachen-Maastricht Institute for Biobased Materials forscht, künftig in großem Maßstab humane Antikörper gegen Ebola, Krebs oder Impfstoffe gegen plötzlich auftretende Viren wachsen.

Für die Medizin könnten solche Pflanzensysteme in Zukunft ein Turbo für den Notfall sein – etwa um schnell Antikörper oder Impfstoffe gegen neu aufkommende Krankheitserreger bereitzustellen. Ein Kilogramm Tabakblätter kann mehrere Gramm eines Medikaments innerhalb weniger Tage herstellen. Wenn eine neue Infektionskrankheit ausbricht, wie beispielsweise das gerade grassierende Coronavirus aus Wuhan, wäre dieses Tempo ein Segen.

Bisher stellt die Pharmaindustrie Biologika – Medikamente wie Insulin, Grippeimpfstoffe oder therapeutische Antikörper gegen Infektionen oder Krebs – in bakteriellen oder tierischen Systemen her. Das Insulin produzieren genetisch veränderte E.-coli-Bakterien in gigantischen Stahltanks. Therapeutische Antikörper liefern Zelllinien, die ursprünglich aus chinesischen Zwerghamstern stammen. Für die Grippeimpfsaison werden jedes Jahr bis zu 500 Millionen Hühnereier benötigt.