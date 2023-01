Blick in die Glaskugel: So wird das Spielejahr 2023

Microsoft möchte Activision Blizzard kaufen, Cloud-Gaming in der Krise und Sony verzückte die Fans mit feingetunten Blockbustern wie "God of War Ragnarök" und "Horizon Forbidden West", die sich aber dem Fan- und Kritikerliebling "Elden Ring" geschlagen geben mussten. Alle Konsolenhersteller plagten sich wieder mit Lieferschwierigkeiten und die Spielszene wurde vom Erfolg des Steam Decks überrascht. Kurz gesagt: 2022 war turbulent und anders, als viele erwartet hatten. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum es das neue Spielejahr ruhiger angehen will. Denn neue Marken und frische Spielideen werden 2023 zumindest im Mainstream schwer zu finden sein.

Zu den ersten Blockbuster-Spielen des Jahres gehört "Hogwarts Legacy", das am 10. Februar erscheint. Das Spiel hat eigentlich alles, was einen Hit ausmacht: die zugkräftige "Harry Potter"-Marke als Basis, mit Avalanche ein erfahrenes Entwicklungsstudio und genug Kohle, um eine neue Marke zu etablieren. Getrübt wird die Stimmung vorab von Diskussionen um "Harry Potter"-Autorin Joanne K. Rowling und ihre trans-feindlichen Kommentare, dazu kamen Sexismus-Vorwürfe gegen den ehemaligen Lead-Designer Troy Leavitt und Kritik über antisemitische Klischees bei der Darstellung der Goblins. Zahlreiche Fans fordern inzwischen den Boykott des Spiels, andere freuen sich außerordentlich auf das Open-World-Spiel. Wir sind gespannt, mit welchen Zaubertricks sich "Hogwarts Legacy" im Februar aus dieser verzwickten Situation zu befreit.

Trailer zu "Hogwarts Legacy"

Die Konkurrenz hat es da stimmungstechnisch leichter: Square Enix will Ende Januar mit dem Open-World-Abenteuer "Forspoken" eine neue Marke etablieren und schickt eine Städterin per Dimensionssprung in eine Fantasywelt. Im Action-Adventure "Suicide Squad: Kill the Justice League" nach der gleichnamigen DC-Comic-Serie gibt es endlich ein Wiedersehen mit dem Entwicklungsstudio Rocksteady, das schon mit der fantastischen "Batman"-Reihe Spielwitz und Detailverliebtheit verband. Spannend könnte auch "Skulls and Bones" werden. Nach mehreren Verschiebungen und Gamedesign-Änderungen steht Ubisofts Piratenabenteuer endlich in den Startlöchern. Optimistisch werfen wir auch "Starfield" ins Rennen. Wenn es tatsächlich 2023 erscheint, wird das vermeintliche "Fallout/Skyrim in Space" nach den Bethesda-üblichen Kinderkrankheiten zum nächsten ganz großen Ding am Action-RPG-Himmel werden.

Trailer zu "Starfield"

Spiele 2023: Mehr vom Gleichen

Fortsetzungen, mehr Fortsetzungen und ein paar Remakes -dieser Trend wird auch dieses Jahr die Charts dominieren. Nintendo wirft im Mai mit "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" den Nachfolger vom Switch-Systemseller "Breath of the Wild" in das Rennen. Neue Ideen? Eher unwahrscheinlich, für viele Fans des starken Vorgängers ist das aber wohl kein Problem.

Im August soll das Mega-Rollenspiel "Baldur's Gate 3" nach langer und erfolgreicher Early-Access-Phase neue und alte Fans versöhnen. Das Entwicklerstudio Larian bürgt dank der beiden "Divinity: Original Sin"-Teile für Qualität. Für diese steht auch From Software. Nach dem Millionenhit "Elden Ring" hat das japanische Entwicklungsstudio ihre Reihe "Armored Core" wieder ausgegraben. Im sechsten Teil "Fires of Rubicon" geht es mit riesigen Mech-Robotern in den Kampf um Geld und Erfahrungspunkte. Ob es diesmal die Fans im Westen interessiert? Abwarten.

Echtzeitstrategiefans freuen sich auf die Renaissance ihres Lieblingsgenres. Nach "Age of Empires 4" aus dem letzten Jahr feiern mit Relics Kriegsabenteuer "Company of Heroes 3" und den Weltraumschlachten in "Homeworld 3" von Blackbird Interactive zwei weitere Kultklassiker ein Comeback. Ersteres dürfte aber aufgrund des Ukraine-Kriegs schwierig zu vermarkten ein. Sportfans dürfen sich auf ein neues "Forza Motorsport" freuen – einer der wenigen exklusiven First-Party-Titeln für Microsofts Edelkonsole. Der Höhepunkt der Fortsetzungswelle ist "Diablo 4". Kaum eine andere Spieleserie verzückt und verärgert die Fans so sehr wie Blizzards Action-RPG. Der vierte Teil soll zumindest zu den düsteren Wurzeln der ersten beiden Teile zurückkehren.

Trailer zu "Diablo 4" (Quelle: Blizzard)

Das ist aber nur die Spitze des Eisbergs: Mit dem Action-Horror-Abenteuer "Alan Wake 2" will Remedy Action-Fans und Stephen-King-Leser gruseln, "Star Wars: Jedi Survivor" setzt im März die Abenteuer des jungen Jedi Cal Kestis aus "Fallen Order" fort und im Sony-exklusiven "Spider-Man 2" erwartet die Fans mit Sicherheit ein bis ins letzte Detail ausgereiftes Spielprinzip, das die technischen Möglichkeiten der PS5 ausreizen wird. FIFA-Fans müssen sich umstellen: Nach 30 Jahren hat EA die zugkräftige Lizenz des Fußballweltverbands verloren und vermarktet die Reihe zukünftig unter dem Namen "EA Sports FC". Welche Lizenzen sich EA für den Neuanfang gesichert hat, ist unklar.