Blutdruckmessung mit Hörgeräten: Türöffner für telemedizinische Diagnosen

Ein hochsensibler Drucksensor macht exakte Blutdruckmessungen an den Kapillaren im Gehörgang möglich. Tatsächlich: Ein Sensor auf der Haut, versteckt im Gehörgang, kann Druckschwankungen an feinen Blutgefäßen sicher messen. Ebenso lassen sich an dieser Stelle auch optische Verfahren nutzen – über den Blutdruck hinaus können sie auch die Pulsfrequenz ermitteln, wie ein Forschungsprojekt des BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung) gezeigt hat. Zudem verspricht eine neuartige leichte Manschette für Oberarmmessungen, den Blutdruck akkurat und über lange Zeiträume zu kontrollieren. Hochqualitative, im Alltagsleben kontinuierlich gemessene Blutdruckwerte stehen Medizinern sonst nicht zur Verfügung.

Das Standardverfahren für die nichtinvasive Blutdruckmessung ist die Druckmanschette am Oberarm. Unter deren Gegendruck lässt sich sowohl der systolische arterielle Druck bestimmen, der nach der Anspannung des Herzmuskels durch die Adern pulsiert, als auch der diastolische arterielle Druck, der in der Erschlaffungsphase des Herzens herrscht. Mit einer solchen Messung erhält der Mediziner genau zwei Werte, die einen einmaligen Zustand beschreiben. Will er einen Tagesverlauf durch ganze Messserien erfassen, muss er dem Patienten eine Intervallmessvorrichtung mitgeben, die dann während des Tages jede 15 Minuten und nachts jede 30 Minuten die Druckmanschette aufpumpt und eine Messung startet. Viele Patienten empfinden das als störend.

Exakt lässt sich der Blutdruck stationär und invasiv mit einem Katheter in einer großen Arterie und einem angeschlossenen Drucksensor beobachten. Damit sind kontinuierliche Messungen möglich, allerdings nicht im Alltag zu Hause, im Büro oder beim Sport.