Brille mit Gestenerkennung

Während Microsoft und Magic Leap ihre Augmented-Reality-Brillen nur noch an Geschäftskunden vermarkten, probiert es das Hongkonger Start-up Mad Gaze noch einmal im Consumer-Bereich. Die Glow Plus wird mit einem Handy verbunden und stellt dann 2D- oder 3D-Bilder mit HD-Auflösung direkt vor dem Gesicht dar. So soll man einen durchsichtigen Bildschirm mit einer äquivalenten Größe von 118 Zoll vor die Augen gezaubert bekommen, der im Abstand von etwa drei Metern auftaucht. Über eine integrierte Kamera samt Infrarotdetektor soll das System Handgesten erkennen – etwa zum Wischen und Klicken. Das Sichtfeld liegt bei 53 Grad.

Voraussetzung ist ein Android-Smartphone, das DisplayPort-Signale über seine USB-C-Buchse ausgeben kann – an diese wird die Glow Plus auch angestöpselt. Die Akkulaufzeit gibt der Hersteller mit maximal fünf Stunden an. Zusätzlich lassen sich auch noch andere Geräte mit HDMI-Port anschließen, etwa Computer oder Spielekonsolen.

Produkt: Glow Plus

Hersteller: Mad Gaze

Preis: 560 Dollar

(bsc)