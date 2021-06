Brötchen oder Semmel? So isst und trinkt Deutschland

Die Daten basieren auf 9000 anonym ausgewerteten Kassentransaktionen der Orderbird AG aus den Jahren 2019 und 2020. Orderbird bietet unter anderem Kassensysteme auf Basis von iPads und Android-Geräten an.

Brötchen

„Weckle“ im Südwesten, „Semmel“ in Bayern, „Schrippe“ in Berlin – soweit sind die Ergebnisse wenig überraschend. Bemerkenswerterweise verläuft der Brötchen-Äquator aber deutlich weiter nördlich:

Auch in Hessen und Rheinland-Pfalz gibt es gerne „Weck“ oder „Weckle“ zum Frühstück, und in Sachsen, Sachsen-Anhalt sowie in Thüringen überwiegend „Semmeln“.

Tee

Klar, in Norddeutschland wird tendenziell mehr Tee getrunken als im Süden. Doch ein genauer Blick in die Daten verrät Überraschendes.

Die größten Tee-Liebhaber wohnen offenbar in Sachsen-Anhalt, das sich deutlich vom Nachbarland Brandenburg absetzt.

Mit einer gewissen geographischen Großzügigkeit könnte man also die Elbe als Tee-Meridian betrachten.

Service

Im bundesdeutschen Durchschnitt bedient eine Servicekraft laut den Orderbird-Daten pro Schicht im Schnitt 6,85 Tische.

Allerdings gibt es erhebliche regionale Unterschiede. In den südlichen Flächenländern sowie in den Stadt-Staaten ist die Quote tendenziell schlechter.

Für das Saarland, das kleinste Flächenland der Bundesrepublik und durchaus als Gourmet-Region bekannt, waren keine Daten verfügbar.

(bsc)