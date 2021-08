Inhaltsverzeichnis Bundestagswahl 2021: Politikern vor der Bundestagswahl auf den Zahn fühlen Fragen und Antworten Recherche und Strategie Zahlen hinterfragen Warum eigentlich zwei Stimmen? Artikel in c't 19/2021 lesen

Wissen Sie schon, wem Sie am 26. September 2021 Ihre Stimme geben werden? Bei der Partei, also der Zweitstimme, werden Sie womöglich bereits einen Favoriten haben. Aber wie sieht es beim Direktkandidaten aus? Sind Sie sicher, dass der Kandidat "Ihrer" Partei Ihre Interessen am besten vertritt? Vielleicht stimmen die Positionen eines anderen Kandidaten ja viel mehr mit Ihren überein. Checken Sie die Kandidaten Ihres Wahlkreises ab.

Bei abgeordnetenwatch.de erhalten Sie einen Überblick, wer in Ihrem Wahlkreis antritt. Die überparteiliche und unabhängige Website soll – auch abseits von Wahlen – helfen, Politik transparenter zu machen. Sie wird vom Verein Parlamentwatch e. V. betrieben und finanziert sich nach eigenen Angaben über Spenden.

abgeordnetenwatch.de bietet die Möglichkeit, Landes- und Bundespolitikern sowie Abgeordneten des Europaparlaments öffentlich auf den Zahn zu fühlen. Dazu unterhält die Site unter anderem eine Datenbank mit allen Abgeordneten. Die wichtigste Funktion der Site besteht darin, dass Bürger Politikern öffentlich Fragen stellen können. Vor Wahlen erweitert abgeordnetenwatch.de diese Fragemöglichkeit auf alle Kandidaten, die sich um ein Parlamentsmandat bewerben. Bis zur Bundestagswahl können sich Wählerinnen und Wähler also direkt an alle 2500 Direktkandidaten aus allen 299 Wahlkreisen wenden.