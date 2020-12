COVID-19-Impfstoffe auf der Zielgeraden

In Rekordzeit haben Firmen und Forschungsinstitute Impfstoffe gegen den Pandemie-Erreger entwickelt. Ein Vakzin hat bereits eine Notfallzulassung, eine Handvoll stehen kurz davor. Technology Review stellt in seiner Januar-Ausgabe die Finalisten vor, wer sie schon bestellt hat und wie das Gesamtrennen aussieht.

273 Covid-19-Impfstoffe werden derzeit entwickelt (Inklusive „Andere“, siehe Tabelle). Die Spannbreite der Angriffsstrategien reicht von kompletten Viruspartikeln über Einzelbausteine bis hin zu verpacktem Erreger-Erbgut (Stand: 7.12.2020).

(Bild: London School of Hygiene and Tropical Medicine)

Die Phasen der Impfstoffentwicklung sind normalerweise lang. Forschung und Entwicklung dauern rund 8-17 Jahre, die Entwicklungskosten liegen zwischen 300 und 800 Millionen Euro.

Der Entwicklungsstand ist fließend. Der Impfstoff von BioNTech/Pfizer hat bereits seine ersten Notfallzulassungen in Großbritannien (2.12.20), Bahrain (4.12.20) und Kanada (9.12.20) erhalten. Zwölf weitere Impfstoffkandidaten befinden sich bereits in der Entwicklungsphase 3. Es dürfte schnell weitergehen.

(Bild: London School of Hygiene and Tropical Medicine)

Es befinden sich mindestens 13 Impfstoff-Kandidaten in der finalen Entwicklungsphase 3 und lassen Zulassungsanträge für 2021/2022 erwarten. Ergänzend zur untenstehenden Grafik hat das BioNTech/Pfizer-Vakzin mittlerweile auch in den USA (11.12.20) und Singapur (14.12.20) eine Notfallzulassung erhalten. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA will ihr Gutachten dazu am 21. Dezember vorlegen. Die Zulassung wird für den 23. Dezember erwartet. Neben BioNTech/Pfizer hat auch Moderna Anträge für eine Notfallzulassung gestellt.

Die Hersteller beschleunigten die Studien durch kombinierte Phasen 1/2 (Rosa) oder 2/3 (Grün). Teilweise liefen die Phasen auch überlappend (Blau). Die EMA prüfte zudem die Ergebnisse fortlaufend statt ganz am Schluss (Rolling Review, Gelb).

(Bild: London School of Hygiene and Tropical Medicine)

Alle Länder haben in den vergangenen Wochen von verschiedenen Impfstoff-Herstellern geordert. Die meistbestellten Impfungen unterscheiden sich. Wir zeigen eine Auswahl der jeweils drei größten Bestellchargen. Deutschlands Top Drei sind aus dem EU-Bestellkorb herausgegriffen.

Insgesamt erhält es daraus 250 Millionen Impfdosen. Darüber hinaus hat Deutschland weitere 30 Mio. Dosen von BioNTech/Pfizer, 20 Mio. von CureVac und fünf Mio. von IDT Biologika geordert.

(Bild: Duke Global Health Innovation Center)

