Inhaltsverzeichnis CarPlay 2.0 und das Apple Car: Das Auto im Fokus Selbst fahrende Autos: fünf Stufen Schweigen im Apple-Hauptquartier Kommen und Gehen von Spitzenpersonal Kevin allein im Auto 248 Patentanträge rund ums Auto CarPlay 2.0 erobert alle Displays 14 Autohersteller machen schon mit Artikel in Mac & i 5/2022 lesen

iPod, iPhone, iPad, Apple Watch: Wenn Apple eine neue Produktkategorie startet, soll alles stimmen. Der Konzern nimmt sich jahrelang Zeit, um ein ansprechendes Produkt zu entwickeln. Beim iPhone gab Apple-Mitbegründer Steve Jobs schon im Jahr 2002 den Startschuss für die Entwicklung eines Smartphones, das erst fünf Jahre später auf den Markt kam. Dieses Prinzip der übergründlichen Vorbereitung hat sich auch nach dem Tod von Steve Jobs im Jahr 2011 nicht geändert.

Die Entwicklung eines neuartigen Autos dauert aber selbst für Apple-Verhältnisse außergewöhnlich lange (vgl. Mac & i Hefte 3/2015, S. 8 und 3/2021, S. 114). Als Apple-Chef Tim Cook 2014 den Startschuss für das sagenumwobene "Projekt Titan" in Auftrag gab, hieß der US-Präsident noch Barack Obama und die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hatte gerade die FIFA-WM in Brasilien gewonnen. Alles verdammt lang her.

Acht Jahre später zeichnet sich ab, dass vor allem eine umstrittene Grundsatzentscheidung der Apple-Führung der Grund für die Verzögerung ist. Der iPhone-Konzern will nämlich mit einem Fahrzeug ohne Lenkrad und Brems- oder Gaspedal gegen Mercedes-Benz, Porsche, Audi, Tesla und andere Automobilhersteller antreten. Doch die Entwicklung von komplett autonom fahrenden Autos ist komplizierter als gedacht. Das mussten Apple wie etliche andere Hersteller auf die harte Tour lernen.