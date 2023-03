Inhaltsverzeichnis ChatGPT-Feintuning: Wie man die KI optimal einsetzt Sprachmodell: Ein Definitionsansatz

GPT-3.5, ChatGPT und die OpenAI-API So kommt ChatGPT auf Analogien Transformer: Die Technik hinter den Sprachmodellen Das ist neu bei ChatGPT ChatGPT richtig einsetzen Was wir künftig von ChatGPT erwarten können Artikel in iX 4/2023 lesen

Die Relevanz von ChatGPT könnte kaum größer sein. Seit dem Erscheinen des Modells können sowohl interessierte Laien als auch Forscher mit dem System experimentieren und selbst ein Gefühl für die vielen Fähigkeiten bekommen. Damit hat es ChatGPT mit einem gewaltigen Knall aus der IT-Blase herausgeschafft und überzeugt mit menschenähnlicher Sprachfähigkeit. Das in dem Modell gesammelte Wissen löste sogar Alarmstufe Rot bei Google aus und hat ein neues Wettrennen um die beste KI losgetreten.

"ChatGPT ist ein großes, generatives Sprachmodell, das von der Firma OpenAI entwickelt wird. Es nutzt eine Technologie namens ‚Transformer‘ und wurde mit einer großen Menge an Texten trainiert. ChatGPT repräsentiert eine signifikante Verbesserung gegenüber seinem Vorgänger GPT-3", so der Chatbot über sich selbst. Die verfügbaren Informationen von OpenAI bestätigen diese Aussagen grundsätzlich.

Dr. Gerhard Heinzerling Dr. Gerhard Heinzerling hat 1999 über die Frage, wie Wörter im Gehirn gespeichert sind, promoviert. Danach arbeitete er als SAP-Berater und ist heute im Bereich der Bilderkennung mittels KI bei der Firma Arineo angestellt.

Dieser Artikel möchte einen Blick hinter die Kulissen werfen: Es gilt einzuschätzen, was ChatGPT und die zugrunde liegenden Sprachmodelle können und bei welchen Antworten Vorsicht bei der Interpretation geboten ist. Auch wenn OpenAI keinen kompletten Sourcecode freigegeben hat, so lassen sich doch einige Anhaltspunkte (PDF) in bisherigen arXiv-Veröffentlichungen finden.