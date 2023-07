Inhaltsverzeichnis Cleveres C++-Programm knackt Puzzle: Wie man Scramble Squares schnell löst C++-Programm als Solver Verfahrensdetails Probelauf Fazit Artikel in c't 17/2023 lesen

Die Macher klassischer Puzzles überbieten sich gegenseitig: 1000 Teile, 5000, 10.000. Je mehr, umso schwieriger. Dass ein Puzzle mit nur neun Teilen eine Herausforderung für viele Stunden sein kann, mag man da kaum glauben.

Die Rede ist von speziellen Puzzleteilen, die sich zu einem Quadrat aus drei mal drei Teilen zusammenfügen. Bei den Puzzles der Marke Scramble Squares sind die neun Teile quadratisch und mit Hälften von vier unterschiedlichen Motiven bedruckt. Die Teile sind so zusammenzulegen, dass sich die Hälften zum vollständigen Motiv verbinden. Bei einer anderen Ausprägung, zum Beispiel dem One Tough Puzzle, ragen an einigen Kanten Formen heraus (die Positive), die in identisch geformte Aussparungen (die Negative) an anderen Kanten zusammenpassen, ebenfalls je vier unterschiedliche.

Die Vielzahl der damit einhergehenden Kombinationen macht so ein Puzzle erstaunlich schwierig. Für das erste Teil gibt es 9 Möglichkeiten, es in dem 3×3-Raster zu platzieren, für das zweite 8, für das dritte 7 und so weiter. Damit ergeben sich 9 · 8 · 7 · 6 · 5 · 4 · 3 · 2 · 1 = 9! = 362.880 Anordnungsmöglichkeiten. Jedes einzelne Teil kann in einer von vier Ausrichtungen liegen, was 49 Möglichkeiten entspricht. Weil das gesamte Puzzle der Ausrichtung des mittleren Teils folgt, zählt dieses nicht mit, weshalb davon 48 = 65.536 Ausrichtungsmöglichkeiten übrig bleiben. Die Gesamtzahl möglicher Konstellationen ist das Produkt aus der Anzahl der Anordnungen und der Anzahl der Ausrichtungen, also 9! · 48 = 23.781.703.680. Über 23 Milliarden! In einem gut gemachten Puzzle existiert darunter nur eine einzige Lösung. Ein solches sehen Sie im Bild am Anfang dieses Artikels. Wenn Sie einen plötzlichen Puzzledrang verspüren sollten, können sich das PDF herunterladen.