Cloud macht Texte lesbarer

Das Programm erkennt Grammatikfehler und schätzt ein, ob ein Text eher förmlich oder eher locker wirkt. Um saloppe Schreibe zu lernen, fütterten die Macher ihre Modelle mit Daten der Beratungscommunity Yahoo Answers, vor allem aus den Bereichen "Unterhaltung und Musik" sowie "Familie und Beziehungen". Daraus extrahierten sie rund 100000 Sätze und ließen diese von echten Menschen über die Crowdsourcing-Plattform Mechanical Turk in formelle Sprache übersetzen.

Grammarly läuft als Browsererweiterung, als Add-on für Google Docs und Microsoft Word oder als eigenständige Anwendung. Grammarly spricht nur Englisch, deshalb nehme ich eine Pharma-Stellenanzeige aus einem englischsprachigen Jobportal als Testmuster. Auch Grammarly vergibt Punkte zu Lesbarkeit und Vokabular. Der Score meiner Beispielanzeige beträgt schon 91 Punkte. In den Einstellungen kann man die gewünschte Stilebene und Zielgruppe wählen. In der Grundeinstellung ("neutral" und "general") bemängelt Grammarly lediglich, dass in einer Aufzählung mehrere Sätze hintereinander mit "You" beginnen.

Das ist in meinem Beispiel allerdings ein bewusstes Stilelement. Erst als ich die Stilebene "informal" wähle, fällt der Software auf, dass ein sechs Zeilen langer Satz schwer lesbar sein könnte. Außerdem schlägt sie vor, die passive Formulierung "You will be guided by an experienced manager" durch "An experienced manager will guide you" zu ersetzen und "You have the ability to" durch "you can". Ich nehme die Vorschläge an, und der Score steigt auf 99 Prozent. Für Nicht-Muttersprachler, die verständliche und fehlerfreie englische Sätze schreiben wollen, ist der Service sicherlich sinnvoll. Wer kreativ mit Sprache umgehen will, sollte ruhig ein paar Vorgaben ignorieren.

Produkt: Grammarly

Hersteller: Grammarly Inc.

Preis: kostenlos, Premium ab 12 Dollar

(bsc)