Container auf dem Edge Device

Am 10. und 11. Mai findet die building IoT bereits zum siebten Mal statt. Nach der Online-Ausgabe von 2021 planen die Veranstalter heise Developer, iX und dpunkt.verlag für dieses Jahr wieder eine Konferenz vor Ort im IHK Haus der Wirtschaft in Karlsruhe. Den beiden Konferenztagen ist ein Workshop-Tag am 9. Mai vorgeschaltet.

Das Programm der Konferenz bietet an zwei Tagen in drei Tracks zahlreiche Vorträge vom Prototyping über Test-driven IoT mit Testcontainers bis zur Verarbeitung der Daten am Edge und in der Cloud mit Machine Learning.

Erneut widmet sich ein Vortrag speziell dem Einsatz von Kubernetes am Edge, um IT und OT (Operational Technology) miteinander zu verbinden.