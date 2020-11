Corona: Tipps für die kalte Zeit

Man kann in der kalten Jahreszeit nicht einfach dauernd im Freien verweilen. Manchmal muss man trotz Homeoffice ins Büro und auch zuhause drohen Ansteckungen. Mit einigen Verhaltenshinweisen kann man die Gefahr jedoch reduzieren.

Helfen Luftreiniger für zuhause oder im Büro?

Man hört, das Virus sei zu klein, als dass reguläre Filter etwas ausrichten könnten. Wer keine Lufreinigung in der Heizungs- oder Klimaanlage hat – was in den meisten Privatwohnungen und Büros leider der Fall sein dürfte – kann ein solches System erwägen.

Welche Filter sind sinnvoll?

Effektiv sind HEPA- oder MERV-Filter mit einer Filterstufe von mindestens 12 oder 13. Auch wenn ein "nacktes" Virus durch diese Filter dringen kann, befinden Viren sich meist in Wassertröpfchen gebunden und die werden auf diese Weise abgefangen.

Lohnen Luftbefeuchter gegen Corona?

Das Virus verbreitet sich Forschern zufolge besonders stark bei niedriger Luftfeuchtigkeit. Sollte man sich also einen Luftbefeuchter besorgen? Wahrscheinlich ist der Effekt den Aufwand nicht wert.

Um wirklich wirksam zu sein, müssten für einen typischen Wohnraum bis zu 5 Kilogramm Wasser pro Stunde über den Befeuchter in die Raumluft hinzugegeben werden. So viel Kapazität haben die meisten haushaltsüblichen Befeuchter aber nicht. Zudem kann die schnell zugeführte zusätzliche Feuchtigkeit zu Atemproblemen führen und Schimmel.

Sind Masken im Büro auch sinnvoll, wenn es Filter gibt?

Selbst wenn man in der glücklichen Lage ist, in Räumen zu sitzen, in denen es eine gut zirkulierende und gefilterte Luft gibt, lautet die Antwort: Ja. Denn Luftzirkulation und gute Filter bietet nicht viel Schutz gegen "ballistische" Ansteckungen – also gegen die mit hoher Geschwindigkeit ausgestoßenen Tröpfchen einer Person, die hustet, niest oder laut redet und dabei keine Maske trägt.

Welche Auswirkungen hat die diesjährige Grippe-Saison?

Bislang lässt sich noch nicht sagen, wie schlimm es bei der regulären Influenza wird. Es gab so beispielsweise keinen Anstieg an Grippe-Fällen in den USA – doch es wäre auch zu früh, um diesen festzustellen. Über die Auswirkungen der diesjährigen Grippe-Impfung ist im Vergleich zu anderen Jahren noch wenig bekannt.

Reduziert sich das Grippe-Risiko als Nebeneffekt von Corona?

Es gibt auch gute Nachrichten: Die Grippe-Saison in der südlichen Hemisphäre (Mai bis September) fiel sehr schwach aus. Die gleichen Maßnahmen, die dabei helfen, COVID-19 zu verhindern – beispielsweise das Maskentragen und Kontaktbeschränkungen – scheinen auch gegen die Grippe zu wirken.

(bsc)