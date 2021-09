Inhaltsverzeichnis Coupang: Schnellere Lieferung als Amazon – auf Kosten der Mitarbeiter Arbeiter wie "Wegwerfobjekte" Liefertermine fordern körperlichen Tribut Coupang: unsichere Verträge, höhere Arbeitsbelastung Problem der superschnellen Lieferung reproduziert sich Artikel in MIT Technology Review 6/2021 lesen

Als der 27-jährige Jang Deok-joon am Morgen des 12. Oktobers 2020 nach seiner Nachtschicht beim südkoreanischen E-Commerce-Riesen Coupang nach Hause kam, sprang er wie immer zuerst unter die Dusche. Als er nach anderthalb Stunden immer noch nicht wieder aus dem Bad gekommen war, öffnete sein Vater die Tür und fand ihn bewusstlos und zusammengerollt in der Badewanne, die Arme fest an die Brust gepresst. Jang Deok-joon wurde ins Krankenhaus gebracht, aber da er keinen Puls mehr hatte und nicht mehr selbständig atmen konnte, erklärten ihn die Ärzte um 9:09 Uhr für tot. Der Gerichtsmediziner stellte fest, dass er an einem Herzinfarkt gestorben war.

Jang hatte etwas mehr als ein Jahr im Lager von Coupang im Süden der Stadt Daegu gearbeitet. Er schleppte Kisten voller Artikel, die für den Versand an die Auslieferungszentren bereitstanden. Er war bereits der dritte Coupang-Mitarbeiter, der in diesem Jahr starb – und in Korea mehren sich Stimmen, die fragen, ob diese Todesfälle etwas mit dem rasanten Aufstieg des Unternehmens zu tun haben.

Coupang ist ohne Zweifel erstaunlich erfolgreich: In nur wenigen Jahren ist das Unternehmen zum drittgrößten Arbeitgeber Südkoreas aufgestiegen und hat sich mit einem riesigen Netzwerk von Lagerhäusern, 37 000 Arbeitern, einer Flotte von Fahrern und einer Reihe von KI-gesteuerten Tools eine Vormachtstellung auf dem gesättigten südkoreanischen E-Commerce-Markt erarbeitet. Coupang ist in Südkorea allgegenwärtig: Die Hälfte der Einwohner hat die App des Unternehmens heruntergeladen und sein "Rocket Delivery"-Service – das Unternehmen behauptet, dass 99,3 Prozent der Bestellungen innerhalb von 24 Stunden geliefert werden – hat ihm den Ruf eingebracht, "sogar Amazon auszustechen".