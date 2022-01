Inhaltsverzeichnis DIY-Tipps: Arbeiten mit Metall und Drehmaschine Werkstoffe

Kriterien bei der Bearbeitung

Bestandteile und Bedienelemente einer Drehmaschine Mindestanforderungen an die Drehmaschine Finanzieller Aufwand Artikel in Make Magazin 7/2021 lesen

Wer im DIY-Bereich mit der Technik des Drehens liebäugelt, erhält hier einen Eindruck, was man damit anfangen kann und womit man zu rechnen hat.

Drehen gehört zu den spanabhebenden Fertigungsverfahren. Das Werkstück wird in einer Drehmaschine (Drehbank) eingespannt und rotiert. Als Werkzeuge werden Drehmeißel oder Bohrer verwendet, die parallel zur Rotationsachse oder senkrecht dazu bewegt werden (Vorschub). Dabei wird am Werkstück außen oder innen Material in Form von Spänen entfernt (daher spanabhebend).

Was kann man mit dem Verfahren herstellen? Einfach geantwortet: Alles, was innen oder außen rund ist. Als Formen sind beispielsweise möglich: