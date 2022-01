Inhaltsverzeichnis Data Storytelling: Daten effektiv, funktional und ästhetisch kommunizieren Data Storytelling Wichtige Faktoren Missverständnisse können auftreten Abbildungen mit Struktur Artikel in iX 1/2022 lesen

Data Storytelling kombiniert Aspekte von Data Science wie Datenanalyse und Statistik mit Elementen aus Kommunikationsforschung und Design. Es beschreibt damit die Kunst, Daten und aus Daten gewonnene Erkenntnisse so aufzubereiten, dass sie leicht zugänglich und greifbar werden. In der Regel gelingt dies am besten mit einfachen Tabellen und Abbildungen. Eine gute Abbildung erzählt eine Geschichte, die auch für Laien zu verstehen ist. Data Storytelling ist deshalb eng mit Datenvisualisierung verknüpft.

Mit den Abbildungen und den Geschichten, die sie erzählen, lassen sich Informationen und Erkenntnisse effektiv vermitteln. Gerade große Datenmengen und komplexe Analysemethoden sind ohne Visualisierung für die meisten Menschen schwer zu begreifen. Grafische Darstellungen erleichtern es, evidenzbasiert zu agieren und Entscheidungen zu treffen.

Der Artikel nutzt ein einfaches Beispiel mit öffentlich zugänglichen Daten zur COVID-19-Pandemie und dem Impfgeschehen in Deutschland. Alle Graphen sind mit dem ggplot2-Paket in R erstellt.