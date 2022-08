Inhaltsverzeichnis Datenschutz: Compliance für die Cloud mit MS Purview Daten aufbewahren Kontrolliertes Ansammeln von Daten Fazit Artikel in iX 8/2022 lesen

Unternehmen stehen vor der Herausforderung einer rechtskonformen Datenhaltung und insbesondere der Löschung personenbezogener Daten. Bei Datenschutz- und Complianceverstößen drohen hohe Bußgelder. Um Organisationen beim Umsetzen der Compliance in Sachen Datenhaltung zu unterstützen, hat Microsoft neue Funktionen unter dem Namen Purview gebündelt, die für M365 und Azure anwendbar sind.

Alle Organisationen müssen die ständig wachsende Menge an Unternehmens- und Kundendaten ordnungsgemäß und rechtskonform aufbewahren. Seit dem Inkrafttreten der DSGVO sind sie verpflichtet, organisatorische Maßnahmen zu ergreifen, zum Beispiel das Benennen eines Datenschutzbeauftragten und die Anpassung von Verträgen mit Kunden und Dienstleistern.

Sie müssen allerdings auch technische Maßnahmen umsetzen, um die Datenhaltung in Einklang mit den Vorgaben zu bringen. Da die Daten auf viele verschiedene IT-Systeme verteilt und zusätzlich Kopien an mehreren Speicherorten abgelegt sind, ist ein manuelles Aufräumen nahezu unmöglich. Relevante Daten sind im E-Mail-System, in Applikationen und Archiven, aber auch in Filesystemen und in der Cloud gespeichert.