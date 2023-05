Deep Dive: Wie Zugfahren in Europa laut Aktivist Jon Worth einfacher werden kann

Der gebürtige Waliser Jon Worth ist Blogger und politischer Aktivist. Seit zehn Jahren macht er seine Geschäftsreisen möglichst per Bahn – mit vielen frustrierenden Erlebnissen. Seit 2021 untersucht er nun systematisch durch eigene Anschauung, wo es im europäischen Bahnsystem hakt und wie es sich verbessern ließe – im Rahmen des Crowd-finanzierten Projekts #CrossBorderRail. Worth ist Mitglied der Grünen und wohnt in Berlin.

Jon Worth unterwegs. Immer dabei: sein rotes Birdy-Faltrad.

Im Gespräch mit TR-Redakteur Gregor Honsel erzählt Worth, welche Erfahrungen er bei seinen zahlreichen Bahnfahrten mit den ebenso zahlreichen Grenzübergängen per Zug erlebt hat. Wo kommen Grenz-Pendler am schnellsten zur Arbeit? Wie ist der Zugverkehr in Frankreich aufgebaut? Und was hat es mit den digitalen Tickets von Saarbrücken nach Straßburg auf sich? Das alles hat Worth am eigenen Leib erfahren. Außerdem erzählt er, warum Deutschland in puncto Bahnverkehr gar nicht so schlecht dasteht wie allgemein geglaubt wird.

Mehr dazu in der ganzen Folge – als Audio-Stream (RSS-Feed):

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Podcast (Podigee GmbH) geladen. Podcasts immer laden Podcast jetzt laden

=== Anzeige / Sponsorenhinweis ===

Diese Episode wurde gesponsert von HP Store: die Anlaufstelle für deine Technikbedürfnisse. Bei uns findest du Laptops, PCs, Workstations, Konferenztechnik und Drucker sowie Zubehör. Bestell im HP-Store mit dem Code HPMITX10.

=== Anzeige / Sponsorenhinweis Ende ===

(jle)