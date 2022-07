Der Arbeitsmarkt für IT-Fachkräfte: IT-Fachkräftemangel in Deutschland

Der IT-Fachkräftemangel wird in Deutschland weiter zunehmen. Es ist aber ein globales Problem, dass es zu wenig IT-Experten gibt. Wenn es Deutschland gelingt, attraktiv für ausländische Beschäftigte zu werden, kann Migration dabei helfen, den Mangel an IT-Fachkräften in Grenzen zu halten. Homeoffice trägt dazu nicht bei, ist aber eine Arbeitsform, die in IT-Jobs ihren Ursprung hat. Corona hat dessen Verbreitung beschleunigt.

heise jobs – der IT-Stellenmarkt Zu Arbeitsplätzen und Stellenangeboten in der IT-Branche siehe auch den Stellenmarkt auf heise online: heise jobs - der Stellenmarkt auf heise online

IT-Unternehmen haben ihre Erfahrungen mit Homeoffice gemacht, nun beginnen sie damit die Arbeitsform der Zukunft zu regulieren und kalibrieren. Die beruflichen Perspektiven werden für IT-Fachkräfte noch viel besser, als sie heute schon sind. IT-Personal ist bereits auf dem besten Weg in sorgenfreie Jahrzehnte. In einer Mini-Serie beleuchten wir in den kommenden Tagen die aktuelle Situation in Deutschland und in der Welt – und geben einen Ausblick, wie sich die Situation nach unserer Einschätzung entwickeln wird.