Inhaltsverzeichnis Der Arbeitsmarkt für IT-Fachkräfte: New Work - Homeoffice als neue Arbeitsform Homeoffice als neue Arbeitsform Auf einer Seite lesen

Der IT-Fachkräftemangel wird in Deutschland weiter zunehmen. Neue Arbeitsweisen, auf die sich Firmen und Vorgesetze einstellen, können ihn lindern, zumindest einzelnen Firmen dabei helfen, ihren Fachkräftebedarf zu decken. Wenn es Deutschland gelingt, attraktiv für ausländische Beschäftigte zu werden, kann Migration dabei helfen, den Mangel an IT-Fachkräften in Grenzen zu halten.

heise jobs – der IT-Stellenmarkt Zu Arbeitsplätzen und Stellenangeboten in der IT-Branche siehe auch den Stellenmarkt auf heise online: heise jobs - der Stellenmarkt auf heise online

Homeoffice trägt dazu nicht direkt bei, ist aber eine Arbeitsform, die in IT-Jobs ihren Ursprung hat. Corona hat dessen Verbreitung beschleunigt. IT-Unternehmen haben ihre Erfahrungen mit Homeoffice gemacht, nun beginnen sie damit die Arbeitsform der Zukunft zu regulieren und kalibrieren. Die beruflichen Perspektiven werden für IT-Fachkräfte noch viel besser, als sie heute schon sind. IT-Personal ist bereits auf dem besten Weg in sorgenfreie Jahrzehnte.