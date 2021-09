Inhaltsverzeichnis Der Lichtcomputer: Wie sich mit Licht schnell rechnen lässt Vorteile der Optik Qbits stabiler machen Artikel in MIT Technology Review 5/2021 lesen

Eigentlich ist die Idee bestechend: Könnte man Computer mit Licht, statt mit Elektronen betreiben, wären sie deutlich schneller und würden drastisch weniger Energie verbrauchen. Schon in den 1960er Jahren arbeiteten Forschungsgruppen deshalb an den entsprechenden Konzepten. Doch eine etablierte Technologie vom Sockel zu stoßen, heißt ein bewegliches Ziel ins Visier zu nehmen. Und lange Jahre war die Entwicklung neuer Computerprozessoren ein Ziel, das sich sehr schnell bewegte: Rund alle zwei Jahre verdoppelte sich die Zahl der Transistoren pro Fläche. Gleichzeitig blieb der Energiebedarf annähernd konstant, weil die einzelnen, geschrumpften Transistoren weniger Energie zum Schalten benötigten.

Doch nach einem halben Jahrhundert globaler Anstrengungen, Siliziumelektronik immer weiter zu optimieren und immer leistungsfähigere Computer zu bauen, zeichnet sich ein Ende der Erfolgsgeschichte ab. Denn während Künstliche Intelligenz und Big Data unersättlich nach immer mehr Rechenpower verlangen, stößt die Miniaturisierung elektronischer Computerchips langsam aber sicher an harte, physikalische Grenzen.

Schlägt nun also endlich die Stunde der Lichtstrahlen? Vieles spricht jedenfalls dafür. Denn optische Rechner haben gegenüber mikroelektronischen Computern einen riesigen Vorteil: Licht verschiedener Wellenlänge beeinflusst sich nicht gegenseitig. So wie verschiedenfarbige Lichtpulse Daten parallel in ein und derselben Glasfaser übertragen, können also auch optische Schaltungen mehrere Berechnungen gleichzeitig ausführen.