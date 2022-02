Inhaltsverzeichnis Impfstoffe: Warum es nicht immer so schnell geht wie bei Corona "Impfstoffe sind Opfer ihres Erfolgs geworden." mRNA ist Magie Impfen gegen Resistenzen "Wir kratzen mit unserem Verständnis nur an der Oberfläche." Artikel in MIT Technology Review 1/2022 lesen

Marylyn Addo scrollt konzentriert durch ihre Vorträge. Wie sich das in COVID-Zeiten gehört, treffen wir uns virtuell und sie hat ihren Bildschirm mit mir geteilt. "Ich halte zu viele Vorträge, ich muss mich wohl mal zurückziehen", kommentiert sie mit einem leichten Stirnrunzeln. Marylyn Addo ist Infektiologin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, behandelt als Ärztin Patienten mit schwersten Tropenkrankheiten. Gleichzeitig ist sie Forscherin und entwickelt Impfstoffe. Taucht irgendwo auf der Welt eine neue Infektionskrankheit auf, ist sie zur Stelle. Der kürzlich zugelassene Impfstoff gegen Ebola ist vor allem ihr und ihrem Team vom Deutschen Zentrum für Infektionsforschung (DZIF) zuzuschreiben. Einen Impfstoff gegen MERS hat sie ebenfalls mitentwickelt und auch an einem COVID-19 Impfstoff arbeitet sie derzeit mit Kolleginnen und Kollegen vom DZIF.

Laut WHO ist die Impfung die kosteneffizienteste Methode zur Vermeidung von Krankheiten. Sie verhindert derzeit zwei bis drei Millionen Todesfälle pro Jahr. Allerdings wären weitere 1,5 Millionen Tote vermeidbar, würden sich mehr Menschen impfen lassen.

"Impfmüdigkeit oder -verweigerung war schon lange vor COVID-19 ein Thema und wurde von der WHO als eine der bedeutendsten Bedrohungen für die Gesundheit der Weltbevölkerung in 2019 eingestuft", erzählt Addo. Bei den Masern beispielsweise sei die Zahl der Fälle weltweit um 30 Prozent gestiegen. Die Gründe, weshalb Menschen sich nicht impfen lassen, sind vielschichtig. Die WHO nennt Selbstzufriedenheit, Unannehmlichkeiten beim Zugang zu Impfstoffen und mangelndes Vertrauen als Hauptgründe. "Bei den neuen Impfstoffen kann ich eine gewisse Zurückhaltung nachvollziehen", sagt Addo, "nicht aber beim Masernimpfstoff. Den Impfstoff gibt es seit 1970, der ist so alt wie ich und Schutzwirkung und Sicherheitsprofil sind sehr gut etabliert. Ich finde es beschämend, dass in Deutschland Menschen an Masern sterben."