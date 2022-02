Der Schimmelreiter: Elektroauto Tesla Model Y ist nicht ganz dicht

Ausweislich eines auf Youtube hochgeladenen Videos sind im Tesla Model Y die Karosserienähte im Bereich des hinteren Kotflügels nicht komplett abgedichtet. Deshalb kann an einer Stelle Spritzwasser aus dem Radkasten ins Fahrzeuginnere dringen. In diesem Fall sammelt sich in der Kotflügel-Endspitze Feuchtigkeit.

Besonders problematisch macht die Angelegenheit die Tatsache, dass der Wagen nicht nur oberhalb ein Loch zu viel hat, sondern der unten in der Endspitze üblicherweise vorgesehene Ablauf eines zu wenig. Dazu kommt, dass die Feuchtigkeit nicht einmal in nennenswerter Geschwindigkeit verdunsten kann: Sie wird von einem Dämmschaum-Element aufgesogen, in dem sie Monate überdauern kann. Sprich, bei normaler Nutzung des Model Y wird es dort nie mehr trocken.

Einfache Reparatur

Abhilfe ist einfach, wie ein Video eines Tesla-Enthusiasten in Zusammenarbeit mit der Karosseriebaufirma Stegmann-Lack zeigt. Entweder bringt man sein Model Y zu einem Fachbetrieb oder greift zur Selbsthilfe. Wie, das zeigt das Video nur zum Teil, es fehlen die – oft entscheidenden – Details. Kurz zusammengefasst: Man demontiert die beiden seitlichen Innenverkleidungen im Kofferraum, nimmt die Radausschnittblende ab und verschließt das Loch mit einer geeigneten Karosseriedichtmasse. Zur empfehlenswerten Bohrung eines geeigneten Ablauflochs wird optimistischerweise gar nicht geraten.

Ressourcenschonendere Fertigung

Die Geschichte mit den Löchern zeigt, dass trotz Teslas revolutionär neuer Produktionsmethode, die Karosserien aus zwei Druckgusshälften zu fertigen, Details nicht völlig außer Acht geraten sollten. Positiv formuliert ließe sich auch sagen, dass die Umstellung auf eine ressourcenschonendere Fertigung einfach Anlaufprobleme mit sich bringt. Jedenfalls dürfen wir davon ausgehen, dass Tesla das Problem bereits kennt und – sofern noch nicht bereits geschehen – demnächst mit einer Versiegelung der Naht zu rechnen ist. Bei einem Auto für über 60.000 Euro sollten wir es jedenfalls erwarten dürfen.

