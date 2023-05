Inhaltsverzeichnis Bastel-Projekt: Der X-Wing zum Anbeißen – Geburtstagstraum für Star-Wars-Fans Modellieren und kleben Den X-Wing zusammensetzen

Mit Star Wars hat Lucas Film nicht nur ein eigenes Fantasieuniversum erschaffen. Es ist den Machern auch gelungen, eine Generationen übergreifende Merchandising-Maschinerie ins Leben zu rufen. Selbst Erstklässler kennen inzwischen sämtliche Charaktere, Raumschiffstypen, Waffen sowie den Plot der Filme so gut, dass sie in einer Star-Wars-Quiz-Show die meisten Erwachsenen problemlos in die Tasche stecken würden – ohne je einen der Originalstreifen (FSK12) selbst gesehen zu haben, versteht sich!

Klar, dass an Kindergeburtstagen Star Wars schwer angesagt ist. Wer den Bonsai-Sternenkriegern eine coole Überraschung bereiten will, kann sich mal an einem essbaren X-Wing-Fighter versuchen. Die Baumaterialien dazu gibt es in jedem gut sortierten Supermarkt, als Raumschiffswerft dient die häusliche Küche.

Den Rumpf und die Flügel habe ich aus Vanillecreme-Waffeln zusammengesetzt. Dafür musste ich zunächst ein paar Waffeln in die richtige Form bringen. Ein Messer mit Sägezahn-Schneide oder zumindest Wellenschliff eignet sich sehr gut, um diese zu zerschneiden. Entscheidend ist dabei, sie mit wenig Druck und langen Sägebewegungen sanft zu bearbeiten. Dann gelingen auch feine Ausschnitte und die Bruchgefahr ist nicht so hoch.