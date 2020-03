Der längste Schnorchel der Welt

Mit dem Gerät will der Entwickler, der Österreicher Jörg Tragatschnig, die Lücke zwischen dem freien Schnorcheln mit wenig Ausrüstung an der Oberfläche und dem Gerätetauchen mit viel Equipment schließen.

Die ExoLung ist wartungsfrei, sollte aber von Zeit zu Zeit gereinigt werden. Anwendungsgebiete sind neben dem Vergnügen und der Erholung die Ausbildung von Tauchern, die Wartung von Schwimmbecken, Booten oder anderen Unterwasseranlagen.

Weil der Wasserdruck in fünf Meter Tiefe schon 50 Prozent höher ist als der Luftdruck an der Oberfläche, besteht ExoLung aus einer großen Pumpe, die die Luft durch einen Schlauch von der Wasseroberfläche in die Tiefe saugt.

Dort kann sie der Träger der ExoLung unter Umgebungsdruck einatmen. Die Pumpe vor seiner Brust arbeitet nur durch Muskelkraft. Der Taucher betätigt sie über Bänder zu seinen Fersen, indem er Schwimmbewegungen macht. Der Schlauch wird über Wasser von einer Boje gehalten, die auch auf den Taucher aufmerksam macht.

Produkt: ExoLung

Hersteller: Jörg Tragatschnig

Preis: unter 300 Euro

(bsc)