Des Trainers liebstes Tool

Viele Teams behelfen sich mit einer Mischung aus WhatsApp-Gruppen, E-Mail-Verteilern und der Terminverwaltung Doodle – mit dem Ergebnis, dass irgendwann niemand mehr weiß, was nun über welchen Kanal abgesprochen wurde und was nicht.

Die App „SpielerPlus“ vereint diese Funktionen auf einer Plattform – und noch viel mehr. Sie ist so etwas wie ein Schweizer Taschenmesser für alle Aspekte des Mannschaftssports. Neben einem Chat und einer Terminverwaltung bietet sie unter anderem ein Tool für Mitfahrgelegenheiten, ein Tippspiel, eine Verwaltung der Mannschaftskasse und eine statistische Auswertung des Trainingsfleißes. Nutzer können Spielberichte und Dateien hochladen oder ihre Trikotgröße hinterlegen. Trainer und Mannschaftsführer können Aufgaben vergeben, Nachrichten per Push oder per Mail verbreiten und sogar entscheiden, bis wann die Spieler zu einem Termin zu- oder absagen müssen.

Wer die App nicht installieren möchte oder kann, kann den gleichen Funktionsumfang auch im Browser nutzen – das erhöht die Akzeptanz und erleichtert die Administration. Die Basisvariante ist kostenlos, die werbefreie Version mit erweiterten Funktionen gibt es ab 4,50 Euro pro Monat für das ganze Team.

Produkt: SpielerPlus

Preis: kostenlos, werbefrei ab 4,50 Euro / Monat

Hersteller: SPM Sportplatz Media

