Neue Karte verortet Kokain-Anbaugebiete

Immer wenn amerikanische Ermittler irgendwo im Land mehr als ein Kilogramm Kokain beschlagnahmen, bekommt Jennifer Mallette Post. Sie arbeitet bei der US-Drogenbehörde DEA, und als leitende Forensikerin des Cocaine Signature Program soll sie die Geschichte der Drogen nachzeichnen, die in den USA im Umlauf sind. Kommt eine Lieferung in ihrem Labor in Dulles, Virginia, an, geht Mallette auf Spurensuche im Schnee. "2.500 Proben bearbeiten wir im Jahr", sagt sie und klingt stolz. Die Chemikerin hat allen Grund dazu. Es gibt vermutlich kein Labor weltweit, das so gut über die Standorte der Kokainfabriken in Kolumbien, Peru und Bolivien Bescheid weiß wie ihres.

Seit der Crack-Epidemie in den 1980er-Jahren pflegen die USA ihre Feindschaft zu den Drogenkartellen. Fiel ihnen eine Lieferung in die Hände, kannten Ermittler den Namen des Hafens, aus dem der Drogenfund verschifft wurde. Aber viel mehr wussten sie nicht. Wer waren die vielen versprengten Hintermänner des Geschäfts? Um diese Informationen zu bekommen, sollten die Ermittler der Behörden so viele wissenschaftliche Hintergrundinformationen wie möglich sammeln. Die Hoffnung war, auf diese Weise die Netzwerke aufspüren zu können.

Bekannt ist, dass der größte Teil der global gehandelten Kokainmenge aus den feuchten Bergregenwäldern der Anden stammt. Dort finden die anspruchsvollen Kokasträucher geeignete Bedingungen: Tau auf ihren Blättern, schwarzen, humusreichen Boden und Bergluft. Aber die Anden sind ein riesiges, zerklüftetes Gebiet. Wo genau liegen die Kokainplantagen? Und was passiert nach der Ernte? Ein wichtiger Teil dieser Fährtenarbeit ist das Cocaine Signature Program. Es existiert im Prinzip seit 1997, und inzwischen sind die Methoden so treffgenau, dass tatsächlich eine neue Karte des weltweiten Drogenhandels entstanden ist.

Mit ihren sechs Kollegen teilt Mallette dazu die puderzuckerfeinen weißen Kristalle in Nanogramm-Portionen auf. Mithilfe von Hightech-Geräten sucht sie dann nach Verunreinigungen, verräterischen Inhaltsstoffen und Isotopen der Atome, aus denen Kokain aufgebaut ist: Kohlenstoff, Stickstoff, Wasserstoff und Sauerstoff. Mit sogenannten Gaschromatografen setzt sie die Lösemittel aus den Kokainkristallen frei, mit einem Isotopendetektor bestimmt sie das Verhältnis der verschiedenen Atomkerne, und Massenspektrometrie hilft ihr beispielsweise bei der Analyse der chemischen Inhaltsstoffe. Aus diesem Spektrum chemischer Eigenschaften der Probe lässt sich eine charakteristische "Signatur" erstellen. Und dieser Fingerabdruck legt eine ebenso feine wie glasklare Spur zu der Region, in der die Kokapflanze gewachsen ist. Manchmal lässt sich die Herkunft sogar auf einen Quadratkilometer genau eingrenzen.

Wo wächst der Kokastrauch?

Um so genau sein zu können, braucht es Vergleichsmaterial. Seit 2014 haben daher Mitarbeitende der DEA Kokablätter in 19 aufgeflogenen Anbauregionen für die Kollegen in Dulles gesammelt.

Im Labor haben Forscher die Proben dann getrocknet und chemisch charakterisiert. Wichtige Informationen liefert beispielsweise ihr Alkaloidprofil. Der Begriff Alkaloide umfasst eine ganze Gruppe von untereinander sehr ähnlichen Naturstoffen, zu denen auch Kokain gehört. Welche davon die Pflanze in welchen Mengen bildet, hängt unter anderem von der Sorte des Kokastrauchs ab, vom Klimabereich, von der Höhe des Anbaugebiets oder der Bodenzusammensetzung.

Auch die Zusammensetzung des Kokainmoleküls selbst verrät einiges: Pflanzen, die im Flachland wachsen, enthalten weniger des Kohlenstoff-Isotops 13C. Je näher am Äquator Pflanzen stehen, desto weniger des Stickstoffisotops 15N bauen sie in ihre Blätter ein. Und besonders spannend ist das Verhältnis der Wasserstoffisotope Deuterium 2H und des Sauerstoffisotops 18O: Aus ihm können die Forensiker ableiten, wie feucht die Umgebung war, in der das Kokain wuchs. In den Regenwäldern heißt das: auf welcher Seite eines Bergs.

Wie viel Kokain kursiert?

Informationen wie diese sind wichtiger denn je, denn der weltweite Kokainschmuggel scheint dramatisch zuzunehmen. Wie viel Kokain tatsächlich kursiert, kann man zwar nur schätzen, unter anderem anhand der Mengen, die Zöllner und Polizisten beschlagnahmen. Aber diese Menge steigt seit fünf Jahren stark an. Nach der aktuellsten Zählung der UNODC, dem UN-Büro für Drogen und Kriminalität, wurden 2017 weltweit 1275 Tonnen Kokain beschlagnahmt. Das ist eine Steigerung um fast 100 Prozent seit 2014.

Mallettes Labordaten zeigen, was diese Entwicklung ausgelöst haben dürfte: 2015 brachte die Küstenwache vor Kalifornien ein Boot mit mehr als 500 Kilogramm Kokain auf. Selten waren die Funde der Drogenfahnder so umfangreich, aber die eigentliche Neuigkeit war der Fingerabdruck der Proben aus den Paketen: Sie waren anders als alles, was die DEA bislang untersucht hatte. Bis dahin hatte jedes Kilogramm einer Lieferung seinen eigenen Fingerabdruck. Jetzt passte eine einzige Signatur auf eine halbe Tonne. "Wir nennen es das ‚neue Kokain‘", sagt Mallette. Seitdem sind die meisten Proben so einheitlich wie diese 2015er Lieferung, und sie tauchen immer häufiger gleich tonnenweise auf. Für die Chemikerin klare Indizien: "Der Produktionsprozess muss sich grundlegend geändert haben."