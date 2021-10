Profit im All? Warum ein Update für den Weltraumvertrag von 1967 nötig ist

Noch nie war im Weltraum so viel los wie heute. Die kommerziellen Aktivitäten sind in den letzten fünf Jahren geradezu explodiert: Private Raumfahrtunternehmen haben Raketen gestartet, Satelliten in die Umlaufbahn gebracht und Angebote für Mondmissionen abgegeben.

Einige Experten sind jedoch besorgt, dass dieser Aufschwung den internationalen Vereinbarungen darüber, wer was im Weltraum tun darf, zu weit voraus ist. Die meisten dieser Verträge wurden lange vor den Umtriebigkeiten im kommerziellen Raumfahrtsektor verfasst und verabschiedet. Jetzt erkennen die Länder, dass sie diese Abkommen aktualisieren müssen.

Ende September veranstaltete das Institut für Abrüstungsforschung der Vereinten Nationen in Genf seine jährliche Weltraumsicherheitskonferenz. Zwei Tage lang diskutierte Diplomaten, Forscher und Militärs aus der ganzen Welt virtuell und persönlich über Bedrohungen und Herausforderungen, Rüstungskontrolle und Weltraumsicherheit. Die Gespräche boten einen Einblick in eine mögliche neue Weltraumpolitik.

Ein Wettrüsten bahnt sich an

Einige Experten sind besorgt, dass der Weltraum zum nächsten Schlachtfeld werden könnte. Der Einsatz von Weltraumabwehrtechnologien hat zugenommen. So haben etwa Russland und China kürzlich Tests mit Anti-Satelliten-Raketen durchgeführt, und die USA verfügen seit langem über ähnliche Fähigkeiten. "Ich behaupte, dass wir ein Wettrüsten beobachten", sagt Benjamin Silverstein, der Forschungsanalyst für das Weltraumprojekt der Denkfabrik Carnegie Endowment for International Peace ist. "Wir sind wahrscheinlich über den Punkt hinaus, an dem es klug gewesen wäre, unsere Hauptanstrengungen auf die Verhinderung dieses Wettrüstens zu richten."

Silverstein zufolge sollte sich die neue Politik statt auf Abschreckung auf die Abschwächung der negativen Folgen dieses Wettrüstens konzentrieren. Er forderte die Staaten auf, die Vereinten Nationen und ihre diplomatischen Ressourcen zu nutzen, um die Beziehungen zwischen den rivalisierenden Akteuren zu klären und zu verbessern.

Haiyang Lai, stellvertretender Direktor des chinesischen Außenministeriums, wies zudem darauf hin, dass künftige Konflikte im Weltraum die Sicherheit von mehr als nur den beteiligten Ländern bedrohen könnten. Er führte die Gründung der US Space Force als Beweis dafür an, dass zumindest ein Land den Weltraum bereits öffentlich zum nächsten Kriegsschauplatz erklärt hat. "Wir sind der festen Überzeugung, dass ein Krieg im Weltraum nicht gewonnen werden kann, und er kann auch nicht geführt werden", sagte er.

Verträge müssen aktualisiert werden

In diesem Jahr haben 111 weitere Nationen den Weltraumvertrag von 1967 unterzeichnet, der militärische Aktivitäten auf Himmelskörpern verbietet. Es war das erste internationale Dokument, das sich für den Erhalt der friedlichen Nutzung des Weltraums einsetzte und entstand in einer Zeit, in der die Bedrohung durch einen Atomkrieg das öffentliche Bewusstsein beherrschte.

Heute stützt sich der Weltraumhandel in hohem Maße auf das Gesetz der gebührenden Rücksichtnahme, das heißt auf den Grundsatz, dass Staaten die Interessen anderer Staaten respektieren und berücksichtigen sollten. Angesichts der zunehmenden Verbreitung kommerzieller und nichtstaatlicher Unternehmen im Weltraum stimmen einige Nationen darin überein, dass es Zeit für Regeländerungen ist.

"Der Weltraum wird immer überfüllter", sagt Abimbola Alale. Das kann laut dem Geschäftsführer von Nigerian Communications Satellite Limited zu mehr Konflikten und Kollisionen führen. Obwohl die Staaten derzeit für ihre eigenen nationalen Raumfahrtaktivitäten sowie für private Raumfahrtunternehmen verantwortlich sind, die innerhalb ihrer Grenzen tätig sind, waren sich die Diskussionsteilnehmer einig, dass im Gegensatz zum Weltraumvertrag von 1967 jeder zukünftige Vertrag die Rechte und Pflichten nichtstaatlicher Akteure berücksichtigen muss.

Die richtige Technologie kann helfen

Experten halten es für möglich, Technologien zur Regulierung des Weltraumverkehrs und der Verteidigung einzusetzen. Dazu muss jedoch ein besseres "Weltraum-Situationsbewusstsein" entwickelt werden. Der Begriff bezieht sich darauf, Objekte in der Umlaufbahn zu verfolgen und vorherzusagen, wo sie sich zu einem bestimmten Zeitpunkt befinden werden. Obwohl es dabei einige Einschränkungen gibt, verlassen sich viele staatliche und private Akteure bereits auf Ortungssysteme, um sicher im Weltraum zu operieren.

Technologien wie Teleskope haben sich in den letzten zehn Jahren stark verbessert und bieten in Verbindung mit leistungsfähigeren Computern nun ein klareres Bild der Weltraumaktivitäten. Wie mehrere Diskussionsteilnehmer betonten, hängt die Zukunft der Weltraumsicherheit jedoch zum Teil davon ab, wie gut diese und andere Fortschritte Ländern und Unternehmen dabei helfen können, die Pläne und Motive der jeweils anderen Seite zu verstehen.

Silverstein hob jedoch auch hervor, dass wir zunächst versuchen sollten, unsere Differenzen auf dem Boden auszuräumen, bevor wir zu Vereinbarungen kommen, die unsere Herausforderungen im Weltraum lösen könnten. "Weltraumsysteme sind untrennbar mit allem verbunden, was wir auf der Erde tun", sagt der Carnegie-Foschungsanalyst. "Wir können nicht wirklich sagen, dass wir ein Wettrüsten im Weltraum regeln können, ohne uns mit den Dingen auf der Erde zu befassen."

(vsz)