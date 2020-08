Die X-Akten der Astronomie: Der unmögliche Dreifachstern KIC 2856960

Das Modell der Autoren für den Lichtwechsel im KIC-2856960-System. Es zeigt die Entstehung der ersten fünf Abschattungen A-F. Die gelbe Scheibe zeigt den hellen Stern 3 im System, die orangefarbene den größeren Stern 1 des Binärpaares und die kleine graue Scheibe den Stern 2, der für den Lichtwechsel keine Rolle zu spielen scheint. Die Ellipse zeigt die fast von der Kante gesehene Umlaufbahn des Binärpaares umeinander. Die dem Beobachter nähere Seite ist durchgezogen, die fernere gepunktet, mit einem × im gemeinsamen Schwerpunkt. Dieser bewegt sich mitsamt der Bahnellipse gleichförmig von links nach rechts und die Sterne umkreisen ihn in Pfeilrichtung. Neben der Umlaufbahn zu Bild A sind die Phasen eingetragen, in den folgenden Bildern nur für Stern 1, wie in der Lichtkurve zuvor über die Umläufe hochgezählt. Die Abstände der Bilder entsprechen in etwa dem zeitlichen Abstand zwischen den Phasen.

Zunächst erreicht Stern 1 die Scheibe von Stern 3 nur in seiner Extremstellung bei Phase 0,25 (A) – dies verursacht die erste Delle in der Lichtkurve, die bei einer Teilbedeckung weniger tief ausfällt. Beim zweiten Umlauf wandert Stern 1 dann komplett vor Stern 3 (B) und verursacht eine maximale Verdunklung bei etwa Phase 1,1, um dann bei Phase 1,25 teilweise über die Scheibe von Stern 3 hinaus zu schießen, was zu einer zwischenzeitlichen Aufhellung führt (C), bevor er wieder rückläufig wird und bei Phase 1,4 wieder ein tiefe Abschattung verursacht (D). Beim dritten Umlauf befinden sich dann bei größter Abschattung alle Sterne ungefähr auf einer Linie (Phase 2,0), wie auch beim folgenden Minimum (F), dort nur in umgekehrter Anordnung des Binärpaares (Phase 2,5). Dazwischen verlässt Stern 1 vollkommen die Scheibe von Stern 3, was zu einer zwischenzeitlichen Aufhellung führt.

Danach wiederholt sich der Zyklus umgekehrt von E nach A – man muss nur die Einzelbilder und den Ablauf spiegelbildlich betrachten.

(Bild: Alderamin, CC BY-SA 3.0)