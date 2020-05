Der Neurologe Ulrich Dirnagl lehrt und forscht an der Berliner Charité. Er ist Gründungsdirektor des Quest-Zentrums für die Verbesserung der Qualität in der biomedizinischen Forschung.

TR: Das Berlin Institute of Health zahlt Forschern ein Prämie von tausend Euro, wenn sie Null-Resultate veröffentlichen. Warum?

Ulrich Dirnagl: Ich würde gerne etwas zu dem Begriff Null-Resultat sagen, weil das vielleicht missverständlich ist. Ein Null-Resultat bei einem Versuch bedeutet nicht, dass etwas nicht funktioniert hat. Es bedeutet nur, dass meine ursprüngliche Hypothese nicht bestätigt wurde.

Der Neurologe Ulrich Dirnagl. (Bild: Charité)

Das beantwortet auch Ihre Frage. Wir sind der Meinung, dass jedes Resultat wissenschaftlicher Arbeit, wenn es denn kompetent produziert wurde, interessant ist. Auch wenn es etwas zeigt, was nicht erwartet worden ist. Solche Resultate zu veröffentlichen ist jedoch immer noch schwierig – deswegen wollen wir einen zusätzlichen Anreiz bieten.

TR: Aber wenn ich eine Substanz untersuche, die ich für ein vielversprechendes Medikament halte, und die erweist sich dann als untauglich ist das doch kein Durchbruch?

Was passiert denn, wenn ich solch ein Resultat nicht veröffentliche? Ein paar Monate später kommt vielleicht ein anderer Forscher auf die selbe Idee, macht das gleiche Experiment, bringt Tiere für seine Versuche um, und scheitert ebenfalls.

Darüberhinaus tritt aber noch ein anderer Effekt auf: Weil nur die erfolgreichen Experimente veröffentlicht werden, tritt in der Literatur eine systematische Überschätzung bestimmter Substanzen und Verfahrensweisen auf. Es fehlt die Information über die Fälle, in denen die Substanz nicht gewirkt hat. Man könnte sagen: Die wissenschaftliche Literatur ist durch positive Ergebnisse verseucht. Das ist deswegen so problematisch, weil Pharmafirmen dazu verleitet werden, zu früh in klinische Studien zu gehen. Das ist unethisch gegenüber den Patienten.

Gibt es Beispiele dafür?

Sicherlich. Es hat vor einigen Jahren eine große klinische Studie zu Schlaganfällen gegeben, die negativ verlaufen ist. Das Unternehmen hat fünf Milliarden Euro dabei verloren. Wenn man die Literatur vorher systematisch untersucht hätte, hätte man schon vorher erkennen können, dass die Substanz überschätzt war.

1.000 Euro ist aber mehr symbolisch, oder?

Ja, für einen gestandenen Wissenschaftler ist das natürlich nicht viel. Aber wir berücksichtigen das zum Beispiel bei Berufungen von Professoren oder bei der internen Vergabe von Forschungsmitteln an der Charité. Und wir unterrichten unsere Studenten in diesen Dingen. Das heißt, dadurch ändert sich auch der Maßstab, die Kultur in der Forschung.

Vor zehn oder zwanzig Jahren war es tatsächlich sehr sehr schwierig, Null-Resultate zu veröffentlichen. Mittlerweile gibt es aber eine ganze Latte an Journalen, deren Bewertungskriterium nicht das Ergebnis ist, sondern die Qualität der wissenschaftlichen Arbeit.

