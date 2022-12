Was wiederbelebte Mammuts für den Arten- und Klimaschutz bringen

Er ist nicht nur für die Entwicklung bahnbrechender Molekulartechnologien, sondern auch für ausgefallene wissenschaftliche Ideen bekannt. Einen seiner neuesten Pläne umweht ein Hauch von Jurassic Park: Der renommierte Harvard-Molekularbiologe und Genetiker George Church will die vor 4000 Jahren ausgestorbenen Wollhaarmammuts wiederbeleben. Genauer gesagt will sein von namhaften Investoren unterstütztes Start-up Colossal Biosciences Asiatische und Afrikanische Elefanten mit Wollhaarmammut-Genen widerstandsfähiger gegen Kälte und auch gegen Viren machen.

Diese "Mammufanten" sollen – wie früher die Mammuts – die arktische Tundra bevölkern und die heute bewaldeten Feuchtgebiete wieder in eine ausgedehnte Grassteppe verwandeln. Die bindet dann Kohlendioxid und die Schneedecke reflektiert die Sonneneinstrahlung.

Auch verspricht sich Church von den Kolossen, dass sie beim Grasen im Schnee einerseits kalte Luft an den Boden gelangen lassen und andererseits das Eis im Boden durch ihr Gewicht verdichten. Beides soll das Auftauen des Permafrostbodens und damit die Freisetzung riesiger klimaschädlicher Methanmengen verhindern.

"Überlebensfähigkeit der Elefanten verbessern"

Sie wollen Wollmammuts wieder zum Leben erwecken und verfolgen damit auch ökologische Ziele. Was erhoffen Sie sich?

Wir konzentrieren uns auf zwei ökologische Folgen: Die Überlebensfähigkeit der Elefanten zu verbessern, denn alle Elefantenarten sind vom Aussterben bedroht. Hierdurch würden sie einen neuen Platz außerhalb der Reichweite der meisten Menschen erhalten. Und die Arktis würde wieder zu einem Ökosystem werden, das nach Ansicht vieler Ökologen früher viel lebendiger war.

In Duvannii Yar hat George Church Knochen von Wollmammuts ausgegraben. (Bild: Eriona Hysolli)

Am wichtigsten ist jedoch, dass hier 1.400 Gigatonnen Kohlenstoff im Boden eingeschlossen sind, die aufgrund der höheren Durchschnittstemperaturen freigesetzt werden. Ein Großteil davon ist Methan, das 30- bis 80-mal schlimmer für das Klima ist als Kohlendioxid. Das ist wichtiger als die anthropogenen Kohlenstoffquellen, bei denen es sich hauptsächlich um Kohlendioxid handelt, die nur zehn Gigatonnen pro Jahr ausmachen. Es wäre also wichtig, die Temperaturen zu senken.

Wie helfen die Mammufanten dabei?