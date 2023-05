Digital Health & ePA: "Nutzen und Nutzbarkeit in den Mittelpunkt stellen"

Peter Haas kennt sich als Experte wie kaum ein anderer mit gesundheitstelematischen Lösungen aus. Er hat unter anderem Lösungsansätze konzipiert, die medizinisches Handeln wissensbasiert unterstützen können. Seit 1994 hat er zahlreiche Forschungs- und Entwicklungsprojekte durchgeführt und lehrt verschiedenste Fächer im Studiengang Medizinische Informatik. Bis 2015 war er Mitglied und Sprecher des nationalen Beirats der Gesundheitsagentur Gematik. Er ist Mitglied der Präsidiumskommission "Ausbildung in Medizinischer Informatik" der Deutsche Gesellschaft für Medizinische Informatik. Im Interview erklärt er, woran es bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens scheitert.

Was sind die größten Hürden bei der Einführung der elektronischen Patientenakte?

In der Medizinischen Informatik gilt es, Nutzen und Nutzbarkeit in den Mittelpunkt zu stellen. Bei der elektronischen Patientenakte haben wir sehr viele politische Akteure im Spiel, wobei jeder im Gesundheitssektor natürlich seine Agenda hat. Daraus ergeben sich dann eine Reihe von Hürden, die im Grunde dazu führen, dass man jetzt politisch versucht, mit dieser Opt-Out-Regelung die Zahl der interessierten Bürger via Hintertüre zu erhöhen.

Warum ist die Akzeptanz bisher so schlecht?

Natürlich hätten wir vor 25 Jahren alle keine E-Mail genutzt, wenn nicht inhärent der Nutzen und die Nutzbarkeit so groß gewesen wären. Wenn man dann im Verlauf dieses 20 Jahre langen Projekts aber sieht, dass die Ärzte damit eher viel mehr Arbeit haben und kein klarer Nutzen bei den Patienten erkennbar ist, dann ist das natürlich mit der Akzeptanz ein schwieriges Thema – Opt-out hin oder her.

Was wäre Ihr konzeptioneller Lösungsansatz?

Es ist unabdingbar, dass wir den Blick weiten und überlegen, wie wir über eine eher prozessorientierte Behandlungsmanagement-Plattform Ärzteschaft, Pflege und jeden Betroffenen in der Weise unterstützen, wie er es kann und braucht: Der Schwerkranke wird optimal von seinen Ärzten versorgt und muss sich um die Aktenführung nicht kümmern. Die Chronikerin hingegen, die sich auch mit eigenen Einträgen mit ihren Themen souverän managen will, ist dann aktiv beteiligt und selbst Teil ihres Behandlungsteams. Und – mit dieser Plattform dokumentieren wir dann nicht nur die Vergangenheit – was war –, sondern planen und steuern auch die zukünftige Versorgung der Patienten in sachgerechter Weise – was sein soll.

Die Bundesregierung will die ePA starten, wobei die ärztlichen Befunde als PDF hinterlegt werden können. Inwieweit macht das Sinn?

Etwas ohne nutzungsorientierte Struktur zu digitalisieren ist kein intelligenter Lösungsansatz. Wir müssen natürlich sehr genau hinschauen, was die Strukturierung der Daten bedeutet. Ich spreche hier gerne von einer patientenphänomeno-ontologischen Akte, was mehr als Dokumente bedeutet. Negativbeispiel für nur dokumentenbasiert ist zum Beispiel: Angenommen eine chronische Patientin ist beim niedergelassenen Arzt. Diese trägt ihre zeilenhaften Bemerkungen verschiedenen Typs in ihr Praxissystem ein und generiert nach dem Besuch mit diesen Einträgen also ein Dokument namens "Arztbesuch". Nach zwei bis drei Jahren haben Sie dann 30 bis 40 solcher Dokumente. Was geschieht, wenn die Patientin in Bayern im Urlaub ist und zu einem Arzt muss? Würde der Arzt sich dann in der ePA 40 Dokumente "Arztbesuch" durchlesen, um sich ein Bild der Situation des Patienten zu machen?

Welchen praktischen Wert hat damit die kommende elektronische Patientenakte?

Die Akte hat so lange keinen Nutzen, bis nicht auf einer anderen Ebene die wichtigsten Dinge aus der Krankheitsvorgeschichte erkennbar sind und fortgeschrieben werden können.

Wie ist dieses Problem zu lösen?

Wir müssen mehr über die innere Struktur der Akte für guten Nutzen und Nutzbarkeit nachdenken – aus der Behandlungssituation heraus. Das kam in der Vergangenheit zu kurz, weil die Behandelnden und Betroffenen zu wenig eingebunden waren. So haben wir heute eine Art Technikmonster, mit dem kaum jemand zurechtkommt.

Woran hapert es bei der Akzeptanz?

Beispielsweise daran, dass die elektronische Patientenakte selbst für Hochschulstudierende zu kompliziert und umständlich zu beantragen ist. Dazu kommt, dass die Bürger auch noch laufend von Hackerangriffen und anderen Problemen gehört haben und Angst davor haben, dass nicht nur sie selbst, sondern vielleicht die ganze Familie durch Krankheitsgeschichten stigmatisiert werden würden.

Könnte denn mit künftig strukturierten Daten beispielsweise ein ursächlicher Zusammenhang zwischen der Einnahme des Medikaments und dem Gesundheitszustand hergestellt werden?

Das hört man jetzt oft: Alles wird besser, wenn wir alle Daten der ePA in einen Topf reinschütten und dann das auswerten. Ein alter Grundsatz in der Informatik ist aber: garbage in, garbage out. Natürlich sollte man danach trachten, dass die verwendeten Daten valide und vergleichbar sind. Schon das ist sehr, sehr komplex. Und dann haben wir natürlich auch die kombinatorische Explosion der Möglichkeiten von Symptomen, Nebenerkrankungen und Lebenssituationen et cetera. Hier muss man schon sehr solide herangehen an Datenumfang und -qualität, um nicht Effekte zu vermengen. Natürlich kann man aus Routinedaten valide Erkenntnisse aus dem klinischen Alltag ziehen, die wir aus Laborversuchen und bei kontrollierten Studien nicht bekommen, aber dazu muss die Datenbasis sauber sein.

Was meinen Sie damit?

Der Vater der klinischen Epidemiologie Prof. Feinstein hat das sehr gut beschrieben: Wir müssen nicht nur das genau messbar machen, was wir an Daten aus Geräten erhalten, sondern auch das, was wir beobachten und sauber dokumentieren, er nannte das "Klinimetrie". Dazu brauchen wir diese Daten in einer Vergleichbarkeit und Verlässlichkeit, die es uns auch ethisch vertretbar erlauben, Schlüsse zu ziehen. Man muss also immer aufpassen, wenn man mit Routinedaten forscht, dass man nicht Äpfel mit Birnen vergleicht – und Kontextbedingungen vernachlässigt.