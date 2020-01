Documentation as Code mit Asciidoctor

Bei Documentation as Code sind Dokumente Teil von Code-Reviews, und der Continuous-Integration-Server erzeugt nicht nur lauffähige Software, sondern auch die dazu passenden Dokumente als druckfertige PDF- oder Online-Dokumentation. Dieser Artikel stellt Beispiele hierfür vor. Im Fokus steht das Asciidoctor-Projekt, um das in den letzten Jahren ein Ökosystem mit verschiedenen Werkzeugen entstanden ist.

Git versus Microsoft Word

Wer mit Office-Dateiformaten wie Microsoft Word arbeitet, kann seine Dokumente lokal bearbeiten, drucken und per E-Mail oder Dateiablage mit anderen Autoren teilen. Je nach Infrastruktur lassen sich Dokumente gemeinsam via SharePoint oder OneDrive bearbeiten. Spätestens, wenn verschiedene bearbeitete Dokumentenversionen über Organisationsgrenzen zusammenzuführen sind, wird es schwierig. Eine Alternative dazu sind Wikis, in denen die Autoren gemeinsam an Dokumenten arbeiten. Hakelig ist meist das Aufbereiten der Inhalte zu druckfertigen Dokumenten mit ansprechendem Layout. Beide Ansätze kommen an ihre Grenzen, wenn Entwickler verschiedene Versionen der Dokumente zum Beispiel für unterschiedliche Software-Releases parallel pflegen sollen.

Versionskontrollsysteme wie Git punkten auf der anderen Seite mit einer komfortablen Unterstützung für Release-Branches: Änderungen lassen sich zwischen diesen mit Merges und Cherry-Picks übernehmen. Für jede Zeile und jedes Zeichen können sie zurückverfolgen, wer die Änderung wann und – einen entsprechenden Commit-Kommentar vorausgesetzt – aus welchem Grund durchgeführt hat. Das klappt aber nur, wenn es sich bei den Dateien um Textdateien wie Quellcode handelt. Bei Office-Formaten, die eine binäre Struktur haben, versagen diese Funktionen.

Nutzt ein Team Dokumentationsformate, die nicht auf binären Strukturen basieren, kann es von einer Versionsverwaltung in Git profitieren. Dann umfassen Code-Reviews nicht nur Änderungen am Programmcode, sondern auch die an der Dokumentation. Einfache Textdateien als Dokumentation sind allerdings keine Lösung, wenn Teams eine hochwertige und gut strukturierte Dokumentation erstellen sollen. Im mathematisch-wissenschaftlichen Bereich ist LaTeX der Platzhirsch: Damit lassen sich sowohl HTML- als auch PDF-Dateien erzeugen. Im Publishing-Bereich gibt es zudem Formate wie DocBook und DITA.

Um Neueinsteigern schnelle Erfolge bei der Dokumentation zu ermöglichen, sind verschiedene Ökosysteme entstanden. Beispiele dafür sind Markdown, AsciiDoc und reStructuredText. Diese Formate sind alle in ihrem Quellformat in einem Texteditor direkt les- und bearbeitbar. Über Konverter lassen sie sich in hochwertige HTML- und PDF-Ausgaben umwandeln, die Auszeichnungen für Überschriften, Querverweise und Inhaltsverzeichnisse bieten.

Der Wechsel auf ein solches Format verändert die Arbeitsweise mit Dokumenten im Team:

Die Trennung von Inhalt und Formatierung wird gefördert: Inhalte in den Quelldateien werden erst im Build-Server mit Stylesheets und Formatvorlagen zusammengeführt.

Inhalte lassen sich an unterschiedlichen Stellen wiederverwenden, verschieden komponieren und so für verschiedene Empfänger aufbereiten.

Entwickler bearbeiten Dokumente in ihrer Entwicklungsumgebung, sodass die Hürde sinkt, Dokumentation zu schreiben.

Fachanwender erhalten in ihren Dokumenten einen Verweis zur Versionsverwaltung und können Änderungen direkt über die Weboberfläche vornehmen. Je nach Berechtigung und Team-Workflow wird die Änderung direkt übernommen oder erzeugt einen Pull-Request, den eine zweite Person begutachtet.

Im weiteren Verlauf des Artikels geht es um das Format AsciiDoc. Im Vergleich zu Markdown bietet es eine große Ausdrucksstärke, die alle Elemente umfasst, die für das Erstellen eines Buchs notwendig sind – inklusive mathematischem Formelsatz, Tabellen, Fußnoten und Textauszeichnungen. Gleichzeitig ist es einfach genug, um auch für gelegentliche Nutzer erlernbar zu sein.

Wer steckt dahinter?

AsciiDoc als Sprache und Implementierung startete vor über 15 Jahren mit Stuart Rackham als Maintainer. Der offizielle Nachfolger ist das Asciidoctor-Projekt mit dem Project Lead Dan Allan und einer Ruby-Implementierung, die auch für JavaScript- und Java-Umgebungen verfügbar ist.

Die Website des Asciidoctor-Projekts bietet verschiedene Einstiegspunkte: Eine Syntax Quick Reference für den Kurzeinstieg in die Syntax, einen Writer's Guide, der Einsteigern die Konzepte vorstellt, und ein User Manual, das alle Details rund um Sprache, Installation von Konvertern sowie Tipps und Kniffe enthält.

Die eigentliche Asciidoctor-Implementierung konvertiert als Ruby-Kommandozeilenprogramm Quelldateien im AsciiDoc-Format in HTML, PDF, DocBook und andere Formate. Damit eignet sie sich für den Einsatz auf Continuous-Integration-Servern. Verpackt als Plug-in für Gradle, Maven oder npm ist sie Teil von Build-Skripten und benötigt keine zusätzliche Installation von Werkzeugen außerhalb des Build-Tools, da sie die Java- beziehungsweise JavaScript-Runtime des Build-Prozesses nutzt.

Beim Bearbeiten der Quelldateien finden Entwickler für ihre jeweilige IDE Plug-ins, die sowohl Syntax-Highlighting als auch Live-Preview unterstützen.