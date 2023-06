Drei Jahre heise Security Pro – eine Zwischenbilanz von Jürgen Schmidt​

Exakt vor drei Jahren, am 22.Juni 2020 startete heise Security Pro mit einer Tickermeldung: heise Security Pro: Das neue Profi-Paket für IT-Security. Die Grundidee war, Sicherheitsverantwortlichen unser Angebot an Konferenzen und Webinaren zu aktuellen Security-Themen im Abo verfügbar zu machen und das mit einer exklusiven Community für Vernetzung und Erfahrungsaustausch zu verbinden.

Der Erfolg des Projekts hat mich selbst überrascht. Innerhalb weniger Monate hatten wir die fürs erste Jahr geplanten 100 Mitglieder an Bord. Mittlerweile haben Sicherheitsverantwortliche aus den verschiedensten Branchen von kleinen IT-Dienstleistern über Universitäten und öffentlichen Einrichtungen bis hin zu Bundesbehörden, Banken und internationalen Konzernen die Vorteile des Angebots für sich entdeckt.

Newsletter sind nicht tot

Die größte Überraschung für mich war dabei: Im persönlichen Gespräch loben Pro-Kunden immer wieder meinen wöchentlichen Newsletter, der ihnen nicht nur die Gewissheit gebe, nichts Wichtiges zu verpassen, sondern immer wieder "Inspiration und Anregungen" liefere. Eine Überraschung deshalb, weil ich eigentlich dachte, das Format Newsletter sei tot und niemand lese so etwas noch. Doch meine Kollegen überzeugten mich im Rahmen der Konzeption des Projekts, dass ein exklusiver, inhaltlich hochwertiger Newsletter durchaus goutiert werden würde. Umso mehr freut mich das positive Feedback, das mich motiviert, da auch weiterhin richtig Arbeit zu investieren.

Anfänglich hatte ich die Vorstellung, Reddit-ähnliche "Ask Me Anything" anzubieten. Daraus entwickelten sich dann die Pro-Talks – eine Art virtuelle Themenstammtische, bei denen jemand eine kurze Einführung in ein Thema gibt, die direkt in eine offene Diskussion und Erfahrungsaustausch mündet. Zugunsten einer offenen Gesprächsatmosphäre werden diese nicht aufgezeichnet und es gilt die Chatham House Rule.

Streiten, um zu lernen

Unser bisheriges Highlight war der Pro-Talk zu TLS-Interception mit zwei leidenschaftlichen Vertretern gegensätzlicher Positionen und teilweise hitzigen – aber jederzeit fairen Diskussionen über das Für & Wider. Es war einfach schön, über solch ein aufgeladenes Thema sachorientiert zu streiten – und wieder zu entdecken, dass Streiten durchaus etwas Positives sein kann. Aber auch praxisorientierte Pro-Talks wie der spontane Austausch zu "Safe Harbour ist tot – was nun?", an dem sich unter anderem Heise-Justiziar Jörg Heidrich und der damalige Heise-CTO rege beteiligten, stieß auf reges Interesse bei den Pro-lern, weil alle gerade mit genau dieser Frage zu kämpfen hatten.

Ansonsten tauschen sich auch immer mehr Security-Verantwortliche zu konkreten, praktischen Fragen im (geschlossenen) Pro-Forum aus. Anders als oftmals in den offenen Heise-Foren steht hier der konstruktive Austausch im Vordergrund. Da schreiben Leute, die keine Zeit für Getrolle haben und Dinge geregelt bekommen müssen. Fragen wie "Wie macht ihr …" oder "Hat jemand Erfahrung mit …" treffen deshalb auf offene Ohren und erhalten positives Feedback

In der Pro-Mediathek finden sich die Aufzeichnungen der heise-Security-Webinare, zum "später noch mal reinschauen".

Webinare der Mediathek

Kern des Angebots sind natürlich die Webinare zu aktuellen Security-Themen, die die Pro-Mitglieder auch später noch jederzeit in der Pro-Mediathek anschauen können. Von A wie "Active Directory – Angriffe verstehen und abwehren" bis Z mit "Zero Trust – vom Buzzword zum konkreten Einsatz" finden sich dort mittlerweile viele Stunden rein redaktionellen Materials – zu hundert Prozent werbefrei…

Apropos Werbung: Ich merke gerade, dass ich hier selbst ein wenig abgedriftet bin. Sorry, das war nicht meine Absicht. Ich wollte eigentlich nur meine Begeisterung über ein Projekt vermitteln, das schon jetzt all meine Erwartungen übertroffen hat und Potenzial für noch viel mehr bietet, das wir in den kommenden Jahren umsetzen werden.

Also: "Wo sind meine Pro-ler?“ Hab ich Unsinn erzählt? Schreibt gerne in den Kommentaren von euren Erfahrungen mit heise Security Pro …

